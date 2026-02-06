Bogotá dio un paso clave para poner en marcha el TransMiCable de San Cristóbal: comenzaron oficialmente las pruebas operativas de las cabinas, el último filtro técnico antes de que el sistema abra sus puertas al público y conecte directamente los barrios de ladera con el Portal 20 de Julio de TransMilenio. Con un avance de obra superior al 83 %, la Alcaldía confirmó que el sistema entrará en operación comercial en diciembre de 2026, si se cumplen los tiempos de certificación y seguridad. Las pruebas incluyen el movimiento real de cabinas sobre la línea, la sincronización de cables, pinzas y estaciones, y la simulación de carga para verificar que todo funcione bajo condiciones reales. Es la etapa que define si el proyecto, uno de los más esperados en el suroriente de la capital, está listo para recibir pasajeros. El Distrito proyecta que el TransMiCable de San Cristóbal entre en operación en diciembre de 2026, una vez termine el ciclo de pruebas técnicas, ajustes y certificaciones de seguridad. La promesa es que, desde el primer día, las cabinas recorrerán toda la línea hasta el Portal 20 de Julio, lo que permitirá una conexión directa con TransMilenio y el resto del sistema de transporte de Bogotá. Esto significa que miles de personas que hoy tardan más de media hora bajando por vías estrechas y empinadas podrán hacer ese mismo trayecto en pocos minutos y sin trancones. La fase actual no es simbólica: es la más crítica. En estas pruebas se revisa que las cabinas entren y salgan correctamente de las estaciones, que el cable de tracción y el de energía estén perfectamente alineados y que los sistemas de frenado y seguridad respondan como deben. Las maniobras arrancaron desde la estación Altamira, donde se calibra la plataforma y luego las cabinas avanzan hacia las torres y las demás estaciones para verificar que todo el recorrido esté milimétricamente ajustado. Este proceso puede tardar entre tres y cuatro semanas. El impacto del proyecto es enorme: más de 400.000 habitantes del suroriente de Bogotá quedarán conectados de forma directa con el sistema masivo de transporte. La línea podrá mover hasta 4.000 pasajeros por hora en cada sentido, una capacidad similar a la de muchos corredores de buses, pero sin semáforos ni trancones. Además, el tiempo promedio de viaje se reducirá de cerca de 35 o 40 minutos a apenas 10, lo que cambia por completo la forma en la que estas comunidades se mueven para estudiar, trabajar o acceder a servicios. El sistema tendrá una longitud de 2,87 kilómetros y estará soportado por 21 torres. A lo largo del recorrido funcionarán tres estaciones: En total, circularán 148 cabinas, de las cuales 144 estarán en operación permanente y cuatro quedarán en reserva. Cada una podrá transportar hasta 10 pasajeros. El proyecto muestra un salto impresionante si se mira en perspectiva. A comienzos de 2024 apenas superaba el 5 % de avance y hoy ya ronda el 83,6 %, con obra física ejecutada, estaciones levantadas y equipos instalados. Además del sistema aéreo, la intervención incluye más de 19.000 metros cuadrados de espacio público renovado, un puente peatonal y mejoras urbanas que buscan integrar el cable con los barrios de San Cristóbal.