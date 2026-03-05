El presidente de Francia, Emmanuel Macron, confirmó el envío al Mediterráneo del portaaviones Charles de Gaulle (R91), el buque insignia de la marina francesa y el único portaviones de propulsión nuclear operativo fuera de Estados Unidos. El despliegue se produce en un contexto de crecientes tensiones en Medio Oriente y con el objetivo de reforzar la seguridad en rutas marítimas clave para el comercio global. La presencia de esta nave militar coincide con la atención internacional puesta en corredores estratégicos como el estrecho de Ormuz, el canal de Suez y el mar Rojo, zonas por donde circula una parte fundamental del comercio energético y de mercancías del mundo. En ese escenario, el despliegue busca fortalecer la cooperación con aliados y garantizar la estabilidad en la región. Con más de dos décadas en servicio, el Charles de Gaulle (R91) continúa siendo una de las herramientas más importantes de proyección de poder de Francia en los mares. Su reposicionamiento vuelve a situar a este gigante nuclear en el centro de la estrategia militar europea. El Charles de Gaulle (R91) fue botado en 1994 y entró oficialmente en servicio en el año 2000, reemplazando al histórico Foch (R99). Con esta nave, Francia dio un salto tecnológico al convertirse en uno de los pocos países capaces de operar un portaaviones de propulsión nuclear. El buque está impulsado por dos reactores nucleares K15 que generan una potencia cercana a los 300 megavatios. Gracias a este sistema puede alcanzar una velocidad de hasta 27 nudos y operar durante años sin necesidad de recargar combustible, lo que le otorga una enorme autonomía en operaciones militares de larga distancia. Una de las principales fortalezas del Charles de Gaulle (R91) es su capacidad aérea. Su cubierta de vuelo de aproximadamente 200 metros permite operar entre 30 y 40 cazas Dassault Rafale M, además de aviones de alerta temprana E-2 Hawkeye y helicópteros para misiones de vigilancia, rescate y combate. El portaaviones utiliza un sistema CATOBAR con catapultas y cables de detención, lo que facilita el despegue y aterrizaje de aeronaves de combate. Esta capacidad convierte al buque en una base aérea flotante capaz de lanzar operaciones militares sostenidas lejos del territorio francés. En materia de defensa, el Charles de Gaulle (R91) cuenta con sistemas antiaéreos SAAM equipados con misiles Aster-15, capaces de interceptar amenazas a una distancia de hasta 30 kilómetros. También posee cañones de 20 milímetros, lanzadores de misiles Mistral y ametralladoras pesadas para defensa cercana. Sin embargo, los portaaviones rara vez operan solos. En misiones internacionales suelen estar acompañados por un grupo naval que incluye fragatas, submarinos de ataque y buques de apoyo logístico, formando una fuerza de combate capaz de operar en escenarios de alta tensión. El Charles de Gaulle (R91) también protagonizó un episodio inesperado durante la pandemia de COVID-19. En abril de 2020, el buque debió regresar anticipadamente a Francia tras detectarse decenas de contagios entre los miembros de su tripulación. En ese momento, la nave llevaba más de un mes en alta mar y transportaba a cerca de 1760 militares. El brote obligó a implementar medidas sanitarias estrictas a bordo mientras el portaaviones navegaba hacia la base naval de Toulon, donde se realizaron investigaciones para determinar cómo había ingresado el virus. A pesar de tener más de dos décadas de servicio, el Charles de Gaulle (R91) continúa siendo una pieza central del poder naval de Francia. Su capacidad de proyectar fuerza aérea en cualquier parte del mundo lo convierte en un activo estratégico en el actual escenario geopolítico. El país europeo ya planea su reemplazo con el futuro portaaviones Porte‑avions Nouvelle Génération (PANG), previsto para entrar en servicio alrededor de 2038. Hasta entonces, este gigante nuclear seguirá siendo uno de los símbolos más visibles del poder militar francés en los océanos.