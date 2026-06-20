Las condiciones climáticas que se esperan para este sábado 20 de junio.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que este fin de semana estará marcado por un aumento significativo de las lluvias en gran parte del territorio nacional. Las precipitaciones afectarán especialmente a las regiones Pacífica, Andina y Amazonía, donde se esperan los mayores acumulados.

Las condiciones atmosféricas previstas podrían extenderse durante al menos 48 horas, con lluvias persistentes entre el sábado 20 y el domingo 21 de junio, situación que mantiene en alerta a las autoridades locales ante posibles afectaciones en la movilidad y el incremento de riesgos asociados a crecientes súbitas y deslizamientos.

Las zonas con las lluvias más intensas en Colombia

Para este sábado, el Ideam prevé lluvias moderadas a fuertes en diferentes regiones del país. Los mayores acumulados se concentrarán en:

Antioquia.

Departamentos del Eje Cafetero.

Tolima.

Huila.

Cauca.

Nariño.

Caquetá.

Putumayo.

Guaviare.

Sectores del piedemonte amazónico.

Asimismo, continuarán las precipitaciones importantes en la región Pacífica, especialmente en:

Chocó.

Valle del Cauca.

Cauca.

Las condiciones climáticas que se esperan para este sábado 20 de junio. gcuellar

Estas lluvias podrían presentarse durante buena parte de la jornada, con episodios de mayor intensidad en horas de la tarde y la noche.

¿Cómo estará el clima en el resto del país?

En la región Caribe se esperan lluvias dispersas, principalmente sobre los departamentos ubicados en el centro y sur de la región.

Entre las zonas con mayor probabilidad de precipitaciones figuran:

Córdoba.

Bolívar.

Sucre.

Magdalena.

Por otra parte, en San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevén lluvias ocasionales, especialmente en áreas marítimas cercanas al archipiélago, alternadas con períodos de tiempo más estable.

El domingo continuará la inestabilidad en gran parte del país

De acuerdo con el Ideam, el domingo 21 de junio se mantendrán las condiciones lluviosas sobre amplias zonas del territorio nacional, especialmente en las regiones Pacífica, Andina y Amazónica.

Las precipitaciones más relevantes seguirán concentrándose en:

Chocó.

Antioquia.

Eje Cafetero.

Tolima.

Huila.

Cauca.

Caquetá.

Putumayo.

En la Orinoquía continuarán las lluvias dispersas sobre Meta, Guaviare y Casanare, mientras que en la región Caribe podrían presentarse precipitaciones aisladas en sectores de Córdoba, Bolívar, Sucre y Magdalena. La Guajira tendría una menor probabilidad de lluvias.

Según el pronóstico, los eventos más intensos volverían a registrarse durante la tarde y la noche .

¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?

El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general:

Realizar un monitoreo constante del clima local.

Tomar precauciones ante posibles inundaciones o deslizamientos en regiones con lluvias intensas.

Ahorrar agua en zonas con pronóstico de déficit hídrico.

Cómo protegerse de las posibles descargas eléctricas

Si bien no están pronosticadas descargas eléctricas para este sábado, siempre es recomendable conocer las instrucciones del instituto para protegerse:

Buscar un refugio seguro.

No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas.

Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad.

Asegurar y revisar el estado de los tejados, y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.

Adelantar labores de limpieza de techos, canales bajantes y sumideros.



