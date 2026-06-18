Las condiciones climáticas que se esperan este jueves 18 de junio.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que para este jueves 18 de junio se espera un comportamiento climático más estable en buena parte de Colombia, aunque varias regiones continuarán registrando lluvias y condiciones de inestabilidad atmosférica.

Si bien las precipitaciones disminuirán en comparación con jornadas anteriores, el organismo mantiene el seguimiento sobre diferentes sectores del Caribe, la región Andina, el Pacífico y algunas zonas de la Orinoquía y la Amazonía , donde todavía podrían presentarse acumulados importantes de lluvia.

Las zonas con las lluvias más intensas en Colombia este jueves

Para este jueves, el Ideam prevé las precipitaciones más relevantes en sectores específicos del territorio nacional, especialmente en:

Estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Norte del Cesar.

Sur de Córdoba.

Sur y oriente de Santander.

Norte de Risaralda.

Chocó.

Sectores dispersos de Vichada.

Guainía.

Caquetá.

Además, podrían registrarse lluvias ligeras a moderadas en:

Norte y suroeste de Antioquia.

Zonas costeras de Valle del Cauca.

Sectores costeros de Nariño.

Cuenca del río Ariari, en Meta.

Occidente de Casanare.

Las condiciones climáticas que se esperan este jueves 18 de junio. gcuellar

Estas precipitaciones podrían presentarse de manera intermitente durante el día, especialmente en áreas montañosas y cercanas a la costa Pacífica.

¿Cómo estará el clima en el resto del país?

El Ideam indicó que gran parte de la región Caribe, especialmente hacia el norte y occidente, tendrá predominio de tiempo seco y menor nubosidad.

Un panorama similar se espera en varios sectores de la región Andina comprendidos entre los departamentos de Cundinamarca, Tolima y Huila, donde las probabilidades de lluvia serán menores respecto a jornadas anteriores.

Por su parte, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé un aumento de las precipitaciones frente a los últimos días, principalmente sobre el área marítima ubicada al suroccidente del territorio insular.

Las condiciones climáticas que se esperan para este jueves

Aunque el panorama general muestra una reducción de las lluvias en buena parte del país, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los reportes meteorológicos debido a la persistencia de precipitaciones en algunas regiones y a los cambios que pueden registrarse durante la jornada.

¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?

El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general:

Realizar un monitoreo constante del clima local.

Tomar precauciones ante posibles inundaciones o deslizamientos en regiones con lluvias intensas.

Ahorrar agua en zonas con pronóstico de déficit hídrico.

Cómo protegerse de las posibles descargas eléctricas

Si bien no están pronosticadas descargas eléctricas para este jueves, siempre es recomendable conocer las instrucciones del instituto para protegerse: