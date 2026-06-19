Su nombre aparece en la investigación por el presunto entramado de corrupción de la UNGRD.

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La investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sumó este jueves un nuevo capítulo. La senadora Martha Peralta Epieyú compareció ante la Corte Suprema de Justicia para rendir indagatoria y, tras la diligencia judicial, se conoció una decisión que intensificó el proceso en su contra.

El caso sigue generando repercusiones políticas debido a los presuntos vínculos entre contratos públicos, apoyos legislativos y recursos destinados a proyectos regionales.

La congresista, una de las figuras indígenas con mayor visibilidad dentro del Congreso de la República, ha rechazado de manera reiterada los señalamientos y sostiene que ha colaborado con las autoridades durante todas las etapas de la investigación.

¿Por qué capturaron a Martha Peralta en medio del caso UNGRD?

La actuación judicial contra Martha Peralta está relacionada con la investigación que adelanta la Corte Suprema sobre presuntas irregularidades dentro de la UNGRD, entidad que se encuentra bajo la lupa por un supuesto esquema de direccionamiento de contratos y manejo indebido de recursos públicos.

Según las hipótesis que manejan los investigadores, algunos contratos habrían sido utilizados para fortalecer respaldos políticos a iniciativas impulsadas desde el Gobierno nacional. Dentro de ese contexto, el nombre de la senadora ha sido mencionado en declaraciones y documentos incorporados al expediente.

La diligencia de indagatoria se realizó luego de varios aplazamientos y se convirtió en uno de los momentos más importantes del proceso que actualmente enfrenta la congresista.

¿Qué investiga la Corte Suprema de Justicia sobre Martha Peralta?

La Sala de Instrucción analiza si existió alguna participación de la senadora en la gestión o articulación de contratos vinculados a proyectos financiados desde la UNGRD.

Uno de los contratos mencionados dentro de la investigación está relacionado con la adquisición de maquinaria amarilla y volquetas destinadas a proyectos en La Guajira. Los investigadores buscan establecer si existieron actuaciones irregulares en la asignación de recursos públicos y si hubo algún beneficio político derivado de esas contrataciones.

La Corte también revisa declaraciones entregadas por exfuncionarios y exdirectivos de la entidad que se han convertido en piezas clave dentro del proceso.

¿Quién es Martha Peralta Epieyú?

Martha Isabel Peralta Epieyú es abogada, líder indígena wayúu y senadora de la República elegida en 2022 por la coalición del Pacto Histórico a través del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).

Nació en Riohacha, departamento de La Guajira, y gran parte de su trayectoria pública ha estado ligada a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, la protección de los territorios ancestrales y las políticas sociales dirigidas a comunidades vulnerables.

Antes de llegar al Senado, construyó una carrera dentro de organizaciones indígenas y espacios de representación regional que la llevaron a convertirse en una de las principales voces de los pueblos étnicos dentro del escenario político nacional.

¿Cuál ha sido el papel de Martha Peralta en el Congreso?

Desde su llegada al Legislativo en 2022, la senadora ha participado activamente en debates relacionados con las reformas impulsadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Uno de los cargos más relevantes que ocupó fue la presidencia de la Comisión Séptima del Senado, instancia encargada de tramitar proyectos relacionados con salud, trabajo y seguridad social. Desde allí tuvo participación en discusiones clave como la reforma pensional y otras iniciativas promovidas por el Ejecutivo.

Su protagonismo político la convirtió en una de las congresistas más visibles de la bancada oficialista durante los últimos años.

¿Qué dijo Martha Peralta sobre la investigación de la UNGRD?

Horas antes de la diligencia judicial, la senadora publicó un mensaje en el que negó versiones que circulaban sobre una supuesta imputación, allanamientos o medidas judiciales en su contra.

Peralta aseguró que la indagatoria hacía parte de un procedimiento normal dentro del debido proceso y reiteró que no existía una acusación formal ni una condena en su contra. Además, manifestó su disposición de seguir colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos que son objeto de investigación.

La congresista también insistió en que siempre ha acudido a los llamados de la justicia y defendió públicamente la transparencia de sus actuaciones.

¿Martha Peralta ya fue condenada por el escándalo de la UNGRD?

No. Hasta el momento, Martha Peralta no ha sido condenada por ningún delito relacionado con el caso UNGRD.

La investigación continúa avanzando en las instancias judiciales correspondientes y serán las autoridades competentes las que determinen si existen elementos suficientes para adoptar decisiones de fondo dentro del proceso.