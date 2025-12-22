Descubrimiento milenario: un robot de la NASA en Marte encontró las ruinas de ciudades antiguas

Un descubrimiento inesperado ha suscitado el interés de arqueólogos y especialistas en historia antigua. Este evento tuvo lugar durante unas obras de rutina en una ciudad europea y el hallazgo sorprendió a todos.

Los trabajadores hallaron una estructura oculta bajo tierra. Lo que inicialmente parecía ser un simple túnel resultó ser mucho más.

La investigación apenas inicia, sin embargo, ya existen teorías sorprendentes. El enigma sobre su origen y propósito ha generado un intenso debate.

Hallan túnel del siglo III A.C. que une Viterbo y Roma

Un descubrimiento arqueológico en el casco histórico de Viterbo, al norte de Roma, ha suscitado el interés de los especialistas. Durante la realización de trabajos de construcción, los obreros hallaron una estructura inusual que, tras ser analizada por arqueólogos de la Universidad de Tuscia, resultó ser un túnel etrusco de más de 2.500 años de antigüedad.

El túnel secreto encontrado en Viterbo, Italia. (Imagen: archivo).

La galería subterránea presenta unas dimensiones aproximadas de tres metros de altura por dos de ancho y se orienta hacia el sureste, atravesando localidades como Sutri. "Nunca he visto nada parecido en Italia."

Se tiene conocimiento de que el túnel se extiende al menos hasta la zona de Sutri (a mitad de camino) y debería alcanzar la zona de Prima Porta, en las afueras de Roma“, declaró uno de los arqueólogos que lidera el proyecto.

Un túnel con varios usos a través de la historia

Aún no se ha determinado con certeza la función original del túnel y las hipótesis varían entre una antigua vía consular romana y una galería construida por los etruscos. Algunos especialistas también creen que pudo ser utilizado en la Edad Media como un pasaje secreto, especialmente durante el periodo en el que Viterbo fue la sede del papado.

La estructura muestra señales de haber sido modificada con el paso del tiempo, lo que sugiere su uso por diferentes culturas. Aunque gran parte del túnel fue tallado en roca, se han identificado segmentos con ladrillos y arcos que indican intervenciones posteriores. "Esto indicaría que el túnel no solo fue utilizado en una época, sino que pudo haber servido a distintas civilizaciones a lo largo de los siglos“, destacan medios internacionales.

Descubre los sorprendentes hallazgos arqueológicos en Viterbo

A tan solo unos kilómetros de Viterbo, en la antigua ciudad de Tarquinia, se encuentra uno de los tesoros arqueológicos más emblemáticos: la Tumba del Triclinio. Descubierta en 1830, esta tumba etrusca data del año 480 a.C. y es famosa por sus coloridas pinturas murales que representan escenas de banquetes, música y danza.

Estas representaciones ofrecen una visión única de las costumbres funerarias, el arte y el estilo de vida de la aristocracia etrusca, lo que convierte a esta tumba en una parada obligada para quienes desean comprender la cultura pre-romana de la región.

Túneles similares se han encontrado en otros lugares de Italia como Veyes (Fuente: archivo). Ministerio de Cultura de Italia

Viterbo, una joya histórica ubicada en el corazón del Lacio, Italia, sigue revelando los secretos de su pasado milenario. Con cada excavación y hallazgo fortuito, esta ciudad reafirma su importancia como epicentro del legado etrusco y medieval. Además del túnel subterráneo excavado en roca volcánica, se han hecho otros dos descubrimientos que han dejado a Viterbo como la región de los secretos del pasado.

Tumba sellada durante 2.600 años en la Necrópolis de Osteria

Otro descubrimiento sobresaliente tuvo lugar en octubre de 2023 en el Parque Arqueológico y Natural de Vulci, dentro de la provincia de Viterbo. Arqueólogos italianos encontraron una tumba de dos cámaras que permaneció sellada por más de 2.600 años.

En su interior, los investigadores hallaron un ajuar funerario riquísimo: ánforas importadas de la isla griega de Quíos, que contenían vino, junto con cerámicas, joyas y otros objetos que evidencian los contactos comerciales y la sofisticación de la élite etrusca.