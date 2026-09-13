Poner una hoja de laurel en la billetera durante septiembre: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Poner papel de aluminio en los cajones de la cocina | Para qué sirve y por qué lo recomiendan

El laurel es una planta ampliamente utilizada en la cocina, pero también ocupa un lugar importante dentro de distintas tradiciones y creencias populares vinculadas con la prosperidad, la abundancia y la buena suerte.

Una de estas prácticas consiste en guardar una hoja de laurel dentro de la billetera, especialmente durante septiembre. Quienes realizan este ritual consideran que puede funcionar como un símbolo para atraer el dinero y favorecer una etapa de mayor prosperidad económica.

Se trata, sin embargo, de una creencia popular y espiritual, por lo que no existe evidencia científica que demuestre que llevar una hoja de esta planta pueda modificar la situación financiera de una persona.

¿Para qué sirve poner una hoja de laurel en la billetera?

Dentro de estas tradiciones, el laurel está relacionado con conceptos como el éxito, la protección y la abundancia. Por ese motivo, colocar una hoja en el lugar donde habitualmente se guarda el dinero se convirtió en uno de los rituales utilizados para representar el deseo de mejorar las finanzas.

La práctica adquiere especial relevancia durante septiembre, un mes que para algunas creencias representa una etapa de renovación y nuevos comienzos.

Además de colocarlo en la billetera, existen otras costumbres populares que utilizan hojas de laurel en distintos espacios del hogar con objetivos simbólicos similares.

¿Cómo hacer el ritual del laurel durante septiembre?

El procedimiento es sencillo, se debe elegir una hoja de laurel seca y en buen estado y colocarla en uno de los compartimentos de la billetera, preferentemente junto al dinero.

Poner una hoja de laurel en la billetera durante septiembre: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Imagen ilustrativa Shutterstock

La recomendación dentro de esta tradición es mantenerla allí durante septiembre y reemplazarla si se rompe o deteriora.

Algunas versiones del ritual también proponen acompañar este gesto con una intención relacionada con los objetivos económicos o personales que se desean alcanzar.

Su utilización debe entenderse como un ritual tradicional asociado a determinadas creencias, y no como un método comprobado para obtener dinero. Aun así, continúa siendo una práctica extendida entre quienes utilizan elementos naturales como símbolos de prosperidad y renovación.