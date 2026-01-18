En esta noticia Estos son todos los cortes de luz programados para este domingo 18 de enero

Este domingo, 18 de enero de 2026, Afinia, la empresa encargada del suministro de energía, anunció que realizará cortes de luz para realizar reparaciones necesarias para optimizar el servicio.

Dichos trabajaos de mantenimiento causarán algunas interrupciones del abastecimiento de electricidad en algunos municipios colombianos. Por ese motivo, es necesario saber dónde realizarán los cortes para estar prevenidos.

Bolívar

Los cortes de suministros se realizarán en Algunos sectores de las veredas Alto Mina, Resumidero y Jabonero durante las 08:00 - 16:00 horas por obras de remodelación de redes de Baja tensión.

Curití

La interrupción del suministro se realizará en Barrio Villa del Rosario sector de las carreras 6, 6A y 7 con calles 3,4,4A y 5 durante las 07:00 - 17:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Piedecuesta

Los cortes serán en Algunos sectores de la vereda El Jazmín durante las 08:00 - 17:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Bucaramanga

Interrupciones del servicio en Barrio Antonia Santos sectores de la calle 34 con carreras 21 y 22 durante las 07:00 - 17:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Lebríja

Cortes en Algunos sectores de la vereda San Nicolas Bajo durante las 07:30 - 17:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Aratoca

Cortes en Algunos sectores de la vereda San Antonio durante las 07:00 - 17:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Los Santos

Interrupciones en Algunos sectores de la vereda El Tabacal durante las 07:30 - 17:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.