Desde la madrugada de este miércoles 15 de abril se registran demoras en vuelos en el Aeropuerto Internacional El Dorado debido a una densa neblina que ha reducido la visibilidad en pista. La situación ha complicado las operaciones aéreas, especialmente en aterrizajes, y obligó a modificar la programación habitual. La Aeronáutica Civil de Colombia confirmó que, aunque el aeropuerto no ha sido cerrado, las condiciones meteorológicas han impedido el desarrollo normal de los itinerarios. Como resultado, varias rutas, en particular las internacionales, presentan retrasos desde primeras horas del día. Siga las Elecciones de Colombia en 2026 Las autoridades estiman que la operación podría normalizarse de forma gradual a lo largo de la mañana, siempre y cuando mejoren las condiciones climáticas. Mientras tanto, pasajeros permanecen a la espera de actualizaciones sobre sus vuelos en las terminales y canales oficiales. La operación aérea en el Aeropuerto Internacional El Dorado presenta alteraciones por factores climáticos que afectan directamente la visibilidad. La presencia de niebla en pista dificulta las maniobras de aterrizaje y despegue, lo que genera demoras acumuladas en distintos vuelos. Desde la Aeronáutica Civil de Colombia explicaron que las decisiones operativas dependen de la evolución del clima. En ese sentido, no se descartan reprogramaciones o cambios en los itinerarios si las condiciones no mejoran en el corto plazo. En las salas de embarque del Aeropuerto Internacional El Dorado, numerosos pasajeros continúan a la espera de información oficial sobre el estado de sus vuelos. La incertidumbre crece a medida que se prolongan las demoras durante la mañana. A su vez, en redes sociales se multiplican los reportes de inconformidad por parte de los viajeros, quienes señalan la falta de certezas sobre horarios de salida y llegada. Las aerolíneas, por su parte, trabajan en la reprogramación de servicios afectados. Ante este escenario, las autoridades reiteraron la importancia de consultar el estado del vuelo antes de dirigirse al Aeropuerto Internacional El Dorado. Esta medida permite evitar esperas innecesarias en la terminal aérea. También se recomienda mantener contacto directo con la aerolínea correspondiente y prever posibles cambios en horarios o itinerarios. El monitoreo de la situación se mantiene activo, priorizando la seguridad de las operaciones. De acuerdo con reportes del IDIGER, durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco en la ciudad. Sin embargo, las condiciones pueden variar a lo largo del día. Para la tarde, se anticipan lluvias en varios sectores, especialmente en el oriente de Bogotá, con posibilidad de actividad eléctrica. En la noche, continuarían las precipitaciones, principalmente en zonas del norte, con una temperatura máxima estimada de 20 °C.