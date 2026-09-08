El Gobierno recibió blindados 4x4 fabricados en el país para la defensa nacional: recorrerán los municipios más inseguros

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La Armada de Colombia recibió el primero de dos vehículos blindados tácticos 4x4 Kodiak que serán destinados a reforzar las operaciones de seguridad y control territorial en distintos corredores viales del Caribe colombiano.

La entrega fue realizada por el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) en el marco del Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales (PSCN), luego de que el vehículo completara un proceso de repotenciación y modernización de su sistema de protección balística.

Cómo son los blindados 4x4 que recibió la Armada

El acto de entrega estuvo encabezado por el mayor general Rafael Olaya Quintero, comandante de la Infantería de Marina, quien recibió oficialmente la primera unidad que se incorporará a las operaciones del Grupo Meteoro.

Antes de entrar en servicio, el blindado fue sometido a una actualización integral para extender su vida útil y adaptarlo a las necesidades operativas actuales.

La entrega forma parte del Convenio Interadministrativo N.º 08 de 2019, firmado entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Transporte e INVÍAS, con el objetivo de fortalecer la presencia institucional en las carreteras bajo responsabilidad de la Armada.

Qué características tienen los vehículos Kodiak

El Kodiak es un vehículo táctico blindado desarrollado en Colombia sobre la plataforma del camión Chevrolet Kodiak, equipado con una estructura de acero balístico diseñada para operar en escenarios de seguridad interna.

Blindado 4×4 Kodiak – Armada de Colombia Armada de Colombia

Su capacidad permite transportar a una sección completa de infantes de marina con armamento, además de desplazarse tanto por carreteras pavimentadas como por terrenos irregulares.

El vehículo también cuenta con una torreta para el montaje de armamento y ofrece protección frente a disparos de armas ligeras y esquirlas generadas por artefactos explosivos improvisados.

Dónde serán desplegados los nuevos blindados

Con la llegada de esta primera unidad, la Armada busca reforzar las tareas de vigilancia y control territorial en los corredores viales estratégicos del Caribe colombiano.

Una vez que INVÍAS concrete la entrega del segundo blindado previsto en el acuerdo, la Infantería de Marina ampliará las capacidades operativas del Grupo Meteoro para fortalecer la seguridad en las rutas nacionales y mejorar la respuesta ante posibles amenazas.