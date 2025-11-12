Adiós y a la visa y el pasaporte: EEUU permitirá la entrada legal al país a todos los extranjeros que puedan mostrar este documento. Fuente: Archivo.

Aunque el Gobierno de Estados Unidos ha reforzado los controles fronterizos, existe una autorización especial que permite a ciertos extranjeros ingresar al país con propósitos turísticos, de negocios o de tránsito, siempre que se trate de estadías breves.

Quienes cumplan con los criterios del Programa de Exención de Visa (VWP) pueden entrar sin visado mediante la ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Importante: la ESTA es un permiso digital que exige contar con un pasaporte electrónico (e-Passport) válido emitido por un país miembro del VWP.

Así opera la autorización que viajeros extranjeros pueden usar para ingresar legalmente a los Estados Unidos. Fuente: archivo.

Ni visa ni pasaporte: este es el documento que permite el ingreso legal a los Estados Unidos

La ESTA es la autorización previa obligatoria para los ciudadanos de los países que integran el Programa de Exención de Visa (VWP) y que ingresen a EE. UU. por vía aérea, marítima o terrestre (sí, incluso por la frontera terrestre desde 2022).

Permite permanencias de hasta 90 días con fines de turismo, negocios o tránsito. No obstante, la aprobación de la ESTA no garantiza la entrada, ya que la decisión final recae en el oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el punto de acceso.

Quiénes pueden tramitar la ESTA

Pueden solicitarla únicamente los ciudadanos de países incluidos en el VWP que:

Posean un pasaporte electrónico vigente .

Viajen por turismo, negocios o tránsito hasta por 90 días.

Obtengan la autorización en línea antes del viaje.

Si tu país no pertenece al VWP, no podés usar la ESTA: debés solicitar la visa B1/B2 u otra según el caso.

Así opera la autorización que viajeros extranjeros pueden usar para ingresar legalmente a los Estados Unidos. Fuente: archivo.

Cómo tramitar el documento siendo ciudadano colombiano

La ESTA (Electronic System for Travel Authorization) es una autorización electrónica que permite viajar sin visa a Estados Unidos dentro del Programa de Exención de Visa (VWP). Aplica para ciudadanos de los países adheridos que realicen estancias breves por turismo, negocios o tránsito. Se trata de un permiso previo, gestionado en línea, que, una vez aprobado, habilita el embarque; sin embargo, la admisión final siempre la determina la CBP al momento de llegar al punto de ingreso.

Desde 2022, la ESTA también es necesaria para quienes entran por frontera terrestre, además de hacerlo por vía aérea o marítima. La autorización queda asociada al pasaporte electrónico (e-Passport) del viajero y, por lo general, tiene una validez de hasta dos años (o hasta el vencimiento del pasaporte). Permite múltiples ingresos de hasta 90 días cada uno, siempre que se mantengan las condiciones establecidas por el programa.

Las claves para tramitarlo son: