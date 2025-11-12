Lo anunció el Gobierno: los mayores de 60 años ya no podrán renovar la licencia de conducción sin cumplir este requisito clave.

El Gobierno de Colombia ha implementado condiciones rigurosas en el proceso de renovación de la licencia de conducción para personas mayores de 65 años. Estas medidas buscan asegurar que los conductores con mayor experiencia mantengan las capacidades físicas y mentales necesarias para transitar de manera segura por las vías del país.

La normativa vigente no establece una edad límite para dejar de conducir; sin embargo, estipula que los adultos mayores deben someterse a evaluaciones periódicas más exigentes. Estas evaluaciones incluyen pruebas médicas, exámenes de coordinación motriz y controles visuales, los cuales se llevan a cabo en centros de reconocimiento autorizados.

La iniciativa del Gobierno forma parte de las disposiciones del Código Nacional de Tránsito, que regula tanto a peatones como a conductores y que en este contexto tiene como objetivo disminuir la accidentalidad en las carreteras colombianas.

Los mayores de 60 años no renovarán su licencia sin este requisito

Los conductores particulares menores de 60 años están obligados a renovar su licencia cada 10 años. No obstante, la periodicidad de renovación se modifica: aquellos que se encuentren entre 60 y 80 años deberán realizar este trámite cada cinco años, mientras que los individuos mayores de 80 años están obligados a llevar a cabo la renovación de manera anual.

En todos los casos, el requisito fundamental consiste en presentar un certificado médico emitido por un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado, en el cual se verifique el estado físico, mental y motriz del solicitante. Adicionalmente, es imperativo estar registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

El examen médico se vuelve más regular con el avance de la edad de los conductores.

Requisitos esenciales para renovar tu licencia de conducción

Para adelantar el trámite, los ciudadanos mayores de 65 años deberán:

Presentar el examen médico exigido por la autoridad de tránsito.

Estar a paz y salvo por comparendos e infracciones .

Cancelar el valor correspondiente, el cual varía según el tipo de vehículo.

Con esta medida de fortalecimiento de controles, el Gobierno persigue establecer un equilibrio entre el derecho a la movilidad y la seguridad vial, con el objetivo de prevenir que la edad avanzada incremente los riesgos de siniestralidad en el país.