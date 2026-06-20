Gustavo Petro pide a los ciudadanos colombianos evitar disturbios durante las elecciones presidenciales del 21 de junio.

A pocas horas de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, el presidente Gustavo Petro envió un mensaje a sus seguidores para que la jornada electoral se desarrolle sin incidentes y en un ambiente de tranquilidad. El mandatario insistió en que la participación ciudadana debe centrarse en el voto y no en confrontaciones.

Durante una intervención pública en Cali, el jefe de Estado pidió expresamente evitar cualquier tipo de agresión o alteración del orden público. Según informó El Tiempo, el pronunciamiento se produjo en medio de advertencias surgidas desde algunos sectores políticos sobre posibles protestas tras conocerse los resultados de la elección.

El llamado de Petro a sus simpatizantes antes de las elecciones

El presidente sostuvo que quienes respaldan a su Gobierno deben actuar de manera pacífica durante la jornada democrática. En ese sentido, enfatizó que la tarea principal de sus seguidores será acudir a votar y velar por la transparencia del proceso electoral.

Gustavo Petro llamó a mantener la calma durante la segunda vuelta presidencial del 21 de junio. EFE/Carlos Ortega

Durante su discurso, también señaló que no debe haber respuestas violentas frente a provocaciones o insultos . La invitación estuvo enfocada en mantener la calma mientras los colombianos acuden a las urnas para elegir al próximo mandatario.

Las autoridades advierten sobre posibles riesgos de alteraciones

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que los organismos de seguridad han identificado algunas amenazas y riesgos potenciales asociados a personas radicalizadas que podrían intentar generar disturbios.

No obstante, el funcionario aclaró que no existen indicios de que alguna campaña esté promoviendo acciones violentas. Asimismo, pidió a la ciudadanía evitar caer en cadenas de desinformación o mensajes que busquen generar temor durante el fin de semana electoral.

Más de 120.000 policías estarán desplegados en el país

Como parte del operativo de seguridad para la segunda vuelta presidencial, el Gobierno anunció el despliegue de más de 120.000 integrantes de la Policía Nacional en todo el territorio colombiano.

De ese total, cerca de 21.000 uniformados estarán concentrados en Bogotá, una de las ciudades con mayor número de votantes. El objetivo es garantizar la seguridad de los ciudadanos, de los puestos de votación y del proceso democrático.

El Gobierno anunció el despliegue de más de 120.000 integrantes de la Policía Nacional en todo el país para proteger las elecciones. Shutterstock

Petro volvió a referirse a la campaña presidencial

Durante su visita a la capital del Valle del Cauca, el mandatario también hizo referencias al contexto político que rodea la elección presidencial. En su intervención lanzó cuestionamientos dirigidos al candidato Abelardo de la Espriella , aunque sin mencionarlo directamente.

La segunda vuelta enfrentará precisamente a De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y a Iván Cepeda, candidato respaldado por el oficialismo. Los colombianos acudirán a las urnas este domingo para definir quién ocupará la Presidencia durante los próximos cuatro años.