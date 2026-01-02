Fin a la licencia de conducir para mayores de 65 años: no podrán renovar su permiso si no cumplen con este requisito. (Imagen: archivo)

Los conductores mayores de 65 años en Colombia deben prepararse con antelación antes de que venza su licencia de conducción. La regulación exige acreditar aptitud física, mental y de coordinación motriz mediante un examen realizado en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) habilitado.

Si ese certificado no aparece registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), la autoridad no podrá tramitar la renovación del documento. Así lo señalan las guías oficiales de la Alcaldía de Bogotá y la Ventanilla Única de Servicios, que además verifican el requisito de estar a paz y salvo por infracciones.

A su vez, el Ministerio de Transporte reglamenta desde la Resolución 217 de 2014 cómo deben emitirse esos certificados de aptitud y qué aspectos evalúan (visión, audición, coordinación motriz, condiciones físicas y mentales, entre otros). La exigencia aplica para todos los conductores, y se vuelve crucial a edades avanzadas por los períodos de validez más reducidos.

El requisito que lo define todo: certificado en el RUNT o no hay renovación

Para renovar, la entidad de tránsito corrobora en el RUNT que usted cuente con un certificado vigente del examen físico, mental y de coordinación motriz emitido por un CRC y reportado mediante el sistema SICOV. Si el certificado no está cargado o ya expiró, la solicitud se rechaza. Además, debe estar inscrito en el RUNT, presentar su documento y no tener comparendos pendientes (o disponer de un acuerdo de pago).

Considere un detalle operativo que suele pasar inadvertido: el certificado médico tiene una vigencia máxima de 6 meses; si deja transcurrir ese periodo sin completar el trámite, deberá repetir los exámenes.

Cada cuánto se renueva después de los 65 (y desde cuándo es anual)

La vigencia depende del tipo de servicio y de la edad:

Servicio particular (A y B):

Menores de 60 años: cada 10 años .

Entre 60 y 80 años: cada 5 años .

Mayores de 80 años: anual.

Servicio público (C):

Menores de 60 años: cada 3 años .

Mayores de 60 años: anual.

No existe una “edad límite” que impida renovar por sí sola; lo determinante es cumplir con la aptitud médica y la periodicidad definida.

Paso a paso y costos en 2025: cómo evitar quedarse sin licencia

Agende su cita en la Ventanilla Única de Servicios (Bogotá) o en el organismo de tránsito de su municipio. Realícese el examen en un CRC autorizado y confirme que el resultado quedó registrado en el RUNT. Verifique que no tenga multas pendientes. Cancele los derechos del trámite.

En Bogotá, la Ventanilla Única de Servicios (ventanillamovilidad.com.co) publica para 2025 estas tarifas: $128.700 para automóvil y $222.100 para motocicleta (sujeto a ajustes locales). Consulte siempre el tarifario vigente antes de asistir.

¿Qué revisa el examen médico y por qué frenar la renovación?

El CRC corrobora que el conductor mantenga condiciones físicas, mentales, sensoriales y de coordinación compatibles con una conducción segura. La Resolución 217 de 2014 establece el estándar técnico para estas evaluaciones y la expedición del certificado.

Si el resultado arroja no apto, el sistema no permitirá renovar hasta que se cumplan las condiciones que indique el profesional (tratamientos, ayudas visuales/auditivas u otras medidas).

Claves para llegar a tiempo

Revise la fecha de vencimiento con anticipación y agende el CRC: recuerde la vigencia de 6 meses del certificado.

Consulte su estado en el RUNT y salde multas, si aplica, antes de la cita.

Si conduce servicio público o tiene más de 80 años, programe la renovación anual.

En síntesis: para los mayores de 65, el “fin” de la licencia ocurre cuando no se acredita la aptitud médica y el certificado no queda registrado en el RUNT. Con el examen al día, la renovación sigue siendo posible dentro de los plazos fijados por la ley.