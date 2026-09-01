En esta noticia ¿Cuáles son los cortes de agua programados?

Este martes 1 de septiembre, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) comunicó que se desarrollará interrupciones organizadas en el abastecimiento de agua en diferentes áreas de la ciudad, como parte de su trabajo de conservación en la red de distribución.

Para evitar imprevistos, es importante conocer qué áreas se verán afectadas, en qué calles se realizarán los cortes, los horarios de interrupción del servicio y las razones detrás de la medida.

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Cortes de agua en Colombia (foto: Pexels). Karolina Grabowska STAFFAGE

¿Cuáles son los cortes de agua programados?

Las localidades que sufrirán cortes de suministro de agua, las calles afectadas, los horarios de aplicación y los motivos de la reducción del suministro son los siguientes:

Suba

Los cortes de suministro se realizarán en Los Naranjos de la Carrera 85 a la Carrera 88D, entre la Calle 129 a la Calle 131C desde las 10:00 a.m. por instalación de válvula.

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Ciudad Bolívar

Cortes programados paraCompartir, Juan Pablo II, Sumapaz, Gibraltar Sur de la Calle 67C Sur a la Calle 64D Sur, entre la Carrera 18L a la Carrera 19 Bis de desde las 9:00 a.m. por mantenimiento preventivo.

Rafael Uribe Uribe

Cortes en San Isidro, Lomas, Barcelona Sur, Cerros del Oriente, Puerto Rico, Granjas de Santa Sofia, Granjas de San Pablo, La Resurrección, Marco Fidel Suarez I, Arboleda Sur, El Playón, Guiparma, Molinos del Sur De la Calle 30A Sur a la Calle 51 Sur, entre la Carrera 5A a la Carrera 13K desde las 10:00 a.m. por mantenimiento Preventivo.

Usme

Interrupciones del suministro enEl Portal Urbano, El Porvenir de Los Soches, El Nuevo Portal II, El Refugio I, El Nuevo Portal, El Nuevo Portal II Rural, Portal del Divino, Portal Rural II De la Diagonal 97 Sur a la Calle 115 Sur, entre la Carrera 8 Este a la Carrera 13 Este desde las 10:00 a.m. por mantenimiento preventivo Tanque.

Soacha