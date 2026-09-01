En esta noticia
Este martes 1 de septiembre, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) comunicó que se desarrollará interrupciones organizadas en el abastecimiento de agua en diferentes áreas de la ciudad, como parte de su trabajo de conservación en la red de distribución.
Para evitar imprevistos, es importante conocer qué áreas se verán afectadas, en qué calles se realizarán los cortes, los horarios de interrupción del servicio y las razones detrás de la medida.
Ya es oficial | El Gobierno visitará casa por casa con administrativos y abogados para verificar la existencia de los titulares de pensiones y subsidios
¿Cuáles son los cortes de agua programados?
Las localidades que sufrirán cortes de suministro de agua, las calles afectadas, los horarios de aplicación y los motivos de la reducción del suministro son los siguientes:
Suba
- Los cortes de suministro se realizarán en Los Naranjos de la Carrera 85 a la Carrera 88D, entre la Calle 129 a la Calle 131C desde las 10:00 a.m. por instalación de válvula.
Oficial y definitivo | La Corte ordena reconocer pensión sin cumplir semanas y cambia reglas para cónyuges
Ciudad Bolívar
Cortes programados paraCompartir, Juan Pablo II, Sumapaz, Gibraltar Sur
de la Calle 67C Sur a la Calle 64D Sur, entre la Carrera 18L a la Carrera 19 Bis de desde las 9:00 a.m. por mantenimiento preventivo.
Rafael Uribe Uribe
- Cortes en San Isidro, Lomas, Barcelona Sur, Cerros del Oriente, Puerto Rico, Granjas de Santa Sofia, Granjas de San Pablo, La Resurrección, Marco Fidel Suarez I, Arboleda Sur, El Playón, Guiparma, Molinos del Sur De la Calle 30A Sur a la Calle 51 Sur, entre la Carrera 5A a la Carrera 13K desde las 10:00 a.m. por mantenimiento Preventivo.
Usme
- Interrupciones del suministro enEl Portal Urbano, El Porvenir de Los Soches, El Nuevo Portal II, El Refugio I, El Nuevo Portal, El Nuevo Portal II Rural, Portal del Divino, Portal Rural II De la Diagonal 97 Sur a la Calle 115 Sur, entre la Carrera 8 Este a la Carrera 13 Este desde las 10:00 a.m. por mantenimiento preventivo Tanque.
Soacha
Cortes en Altos de Portalegre, Atenea, Camilo Torres I, Centro, Ciudad Latina, Ciudad Salitre, Ciudad Satélite, Ciudadela Paseo Real, Eduardo Puyana, El Carmen, El Danubio, El Gallinero, El Mirador, El Paraiso Soacha, El Rosal, El Silo, El Sol de Portalegre, El Tabacal, Eugenio Diaz, Eugenio Diaz Castro, Falope, Gallinero, La Fontana, La Fragua, La Primavera Soacha, La Unión, La Unión Atenea, La Veredita, Las Ferias, Las Huertas, Las Vegas Soacha, Linconl, Llanos de Soacha, Maranata, Minesota, Nueva Portalegre, Oasis de Jerico, Oasis del Jerico, Parque de Las Flores, Paseo Real, Portal Casalinda Soacha, Portalegre, Portalegre Real, Portoalegre, Prado de Las Vegas, Prado de Las Vegas II, San Luis, Santa Cecilia, Santa Helena, Satélite, Soacha Centro, Tejares, Tequendama, Tequendama Soacha, Tierra Blanca, Villa Andrea Soacha, Villa Clara, Villa Esperanza, Villa Esperanza Centro, Villa Italia, VilLa Esperanza De la Calle 24 a la Calle 7, entre la Carrera 10A a la Carrera 19
De la Calle 21 a la Calle 7, entre la Carrera 4 a la Carrera 10A
De la Calle 7 a la Calle 1, entre la Transversal 7 a la Carrera 16
De la Carrera 12 a la Carrera 28B, entre la Calle 1 Sur a la Calle 8 desde las 10:00 a.m. por mantenimiento preventivo.