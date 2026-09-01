Las autoridades investigan quiénes estarían detrás de la explosión, que dejó una persona muerta y once heridas.

Un carro acondicionado con explosivos detonó durante la noche del lunes 31 de agosto frente a la estación de la Policía en el municipio de Los Patios, Norte de Santander. La explosión provocó graves daños en las instalaciones policiales, un incendio y afectaciones en viviendas cercanas.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, el atentado dejó una persona muerta y once heridas, entre ellas varios uniformados. La magnitud de la explosión generó alarma entre los habitantes de la zona y las imágenes posteriores mostraron parte de los daños ocasionados por la detonación.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para establecer quiénes estuvieron detrás del ataque y determinar las circunstancias en las que fue instalado y activado el vehículo con explosivos. Por ahora, ningún grupo armado ha sido señalado oficialmente como responsable del atentado.

Así fue el atentado con carro bomba en Los Patios

El vehículo cargado con explosivos fue detonado frente a la estación de Policía durante la noche del 31 de agosto. La detonación ocasionó daños considerables en las instalaciones de la Fuerza Pública, además de provocar un incendio y afectar algunas residencias ubicadas en los alrededores.

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, condenó el hecho y confirmó el balance preliminar de víctimas. El mandatario anunció además la realización de un consejo de seguridad extraordinario para analizar la situación y definir nuevas medidas de protección para la población.

El ataque ocurrió durante la noche del 31 de agosto frente a una estación de Policía en Los Patios, Norte de Santander. Las autoridades investigan quiénes estarían detrás de la explosión, que dejó una persona muerta y once heridas.

Investigan quién está detrás del ataque en Norte de Santander

La Policía Metropolitana de Cúcuta informó que trabaja junto con la Fiscalía General de la Nación para establecer las circunstancias del atentado e identificar a los responsables. La institución rechazó el ataque y aseguró que dispuso sus capacidades para reforzar la seguridad de los habitantes de Los Patios.

Aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre la autoría, las autoridades tienen bajo la lupa a los grupos armados que tienen presencia en la región. Entre ellos se encuentran estructuras urbanas del ELN y grupos de las disidencias de las Farc asociadas a alias Calarcá. La investigación deberá determinar si alguno de estos grupos tuvo participación en el ataque.