El ejército de la nación asombra al mundo con sus cazas supersónicos y submarinos de avanzada. (Fuente: Representación creada con IA)

En el contexto actual, donde los desafíos en materia geopolítica, territorial y de seguridad son omnipresentes, América Latina se establece como una región de considerable interés estratégico. En este ámbito, Brasil se destaca como la principal potencia militar de la región.

Esta posición estratégica le confiere un papel fundamental en la estabilidad regional, permitiéndole proyectar su poder más allá de las fronteras mediante la implementación de una estrategia de defensa basada en la autosuficiencia, la innovación tecnológica y la ocupación de áreas territoriales clave.

El ejército brasileño, reconocido no solo por su magnitud, sino también por ser el mejor financiado y uno de los más avanzados, está experimentando un crecimiento significativo en inversiones dirigidas a la tecnología, el equipamiento y el desarrollo autónomo de capacidades defensivas.

Desde la creación del primer submarino nuclear en América Latina hasta la fabricación de aeronaves de combate de vanguardia, Brasil se posiciona como una fuerza militar capaz de competir con potencias globales.

¿Cómo es el ejército de Brasil hoy?

Brasil cuenta con más de 376.000 militares activos y una reserva que supera el millón de personas, lo que lo convierte en la fuerza más numerosa de América Latina, según datos del The World Factbook de la CIA. A esto se suma un presupuesto anual para defensa que, según SIPRI, alcanzó los 22.900 millones de dólares en 2023, muy por encima del resto de los países de la región.

Este presupuesto permite a Brasil mantener operativa una fuerza terrestre moderna, con más de 2.200 vehículos blindados, así como una armada y fuerza aérea en constante renovación. También garantiza el despliegue efectivo en puntos clave como la Amazonía, las fronteras y las regiones marítimas, asegurando una cobertura nacional sólida.

El ejército de la nación asombra al mundo con sus cazas supersónicos y submarinos de avanzada. (Fuente: Armada Nacional de Colombia)

¿Brasil desarrolla tecnología militar propia hoy?

Una de las grandes ventajas estratégicas de Brasil radica en su capacidad de producción militar nacional: el país desarrolla aviones, drones, vehículos blindados y sistemas de misiles que cumplen con estándares internacionales.

La apuesta por la autonomía tecnológica también se manifiesta en la inversión en innovación: aproximadamente el 7,4% del presupuesto de defensa se destina a la investigación, desarrollo y producción nacional, lo que favorece la reducción de la dependencia de importaciones y fortalece la autosuficiencia bélica.

Según el Ministerio de Defensa brasileño, el país ya opera con cazas Gripen E/F, helicópteros tácticos KC-390 y ha comenzado las pruebas del submarino nuclear Álvaro Alberto, el primero de su tipo en la región.

¿En qué rankings globales destaca Brasil hoy?

Brasil ha participado en numerosas misiones de paz de la ONU y ejerce una influencia directa en organismos como la Conferencia de Ejércitos Americanos y UNASUR Defensa. Su rol como potencia regional se ha consolidado tanto en el ámbito militar como en la diplomacia de defensa.

De acuerdo con el ranking de Global Firepower 2025, Brasil ocupa el puesto 11 entre las potencias militares del mundo, superando a naciones como Irán, Israel o Ucrania. Este posicionamiento se atribuye no solo al tamaño de su ejército o a su avanzada tecnología, sino también a su capacidad logística, presencia territorial y experiencia en operaciones multinacionales.