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Los resultados de la Lotería de Bogotá ya están disponibles para quienes participaron en el sorteo. Los números ganadores de esta jornada ofrecen una nueva oportunidad para aquellos que procuran cambiar su vida con un golpe de suerte.
Durante el sorteo del jueves, 13 de agosto de 2026,
Las cifras ganadoras del Premio Mayor de $ 14000 millones, de la serie 343, fueron 872.
Lotería de Bogotá: los resultados del sorteo del jueves, 13 de agosto de 2026
La Lotería de Bogotá, conocida como "la que más billete da", ha dado a conocer cuáles fueron los últimos números ganadores en cada una de las categorías. Estos son los siguientes:
- Premio Mayor: 872, serie 343
- Mega Gordo de $ 500 millones: 6488, serie 6
- Súper Gordo de $ 250 millones: 5173, serie 59.
Premios de $ 50 millones
Las cifras de los Premios Secos de 50 millones de pesos son:
- N° 3943, serie 212
- N° 4832, serie 178
- N° 5475, serie 22
- N° 1261, serie 83
- N° 2740, serie 432
Premios de $ 20 millones
Por su parte, las cifras ganadoras de la quinta categoría de Premios Secos de 20 millones de pesos son las siguientes:
- 7408, serie 315
- 4597, serie 124
- 6496, serie 360
- 9339, serie 195
- 1895, serie 134
- 301, serie 357
- 3172, serie 219
- 7146, serie 289
Premios de $ 10 millones
Por último, los números ganadores del premio de 10 millones de pesos son los siguientes:
- 611, serie 192
- 9602, serie 129
- 3788, serie 149
- 2686, serie 302
- 9198, serie 179
- 7598, serie 28
- 3352, serie 159
- 6333, serie 180
- 2784, serie 315
- 1250, serie 415.
Un dato a tener en cuenta es que las cifras compartidas son de carácter informativo y, en caso de duda o inconsistencia, los únicos datos válidos son los publicados por el acta oficial del sorteo.
¿Cuándo se juega la Lotería de Bogotá?
El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar señaló que los sorteos de la Lotería de Bogotá tienen lugar cada jueves a las 22.25 horas, aunque estos tendrían la posibilidad de sufrir tardanzas por diferentes motivos. Asimismo, el Decreto 3034 de 2013 indica que, si concuerda con un día festivo, se llevará a cabo en otra fecha de la semana.
¿Cómo comprobar si un billete de la lotería es auténtico?
Para saber si un billete es verdadero deberá seguir las siguientes sugerencias que la Lotería de Bogotá compartió en su portal web:
- Confirmar que el número y fecha del sorteo no tengan señalizaciones de adulteración.
- Comprobar que el valor del billete y de la fracción del actual plan de premios sean las siguientes: $18.000 el billete y $6.000 la fracción.
- Al frotar con una moneda la casilla marcada en el frente del billete debe aparecer la palabra “auténtico”.
Recomendaciones para los apostadores
Fija un presupuesto y un tiempo estrictos; nunca juegues para recuperar pérdidas.
Evita desencadenantes (apps, promociones), busca hobbies alternativos y comparte tu plan con alguien de confianza. Si notas ansiedad, deudas o mentir sobre el juego, pide ayuda.