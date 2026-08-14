Los resultados de la Lotería de Bogotá ya están disponibles para quienes participaron en el sorteo. Los números ganadores de esta jornada ofrecen una nueva oportunidad para aquellos que procuran cambiar su vida con un golpe de suerte.

Durante el sorteo del jueves, 13 de agosto de 2026,

Las cifras ganadoras del Premio Mayor de $ 14000 millones, de la serie 343, fueron 872.

Los últimos resultados de la Lotería de Bogotá (foto: Pixabay).

Lotería de Bogotá: los resultados del sorteo del jueves, 13 de agosto de 2026

La Lotería de Bogotá, conocida como "la que más billete da", ha dado a conocer cuáles fueron los últimos números ganadores en cada una de las categorías. Estos son los siguientes:

Premio Mayor: 872, serie 343

Mega Gordo de $ 500 millones: 6488, serie 6

Súper Gordo de $ 250 millones: 5173, serie 59.

Premios de $ 50 millones

Las cifras de los Premios Secos de 50 millones de pesos son:

N° 3943, serie 212

N° 4832, serie 178

N° 5475, serie 22

N° 1261, serie 83

N° 2740, serie 432

Premios de $ 20 millones

Por su parte, las cifras ganadoras de la quinta categoría de Premios Secos de 20 millones de pesos son las siguientes:

7408, serie 315

4597, serie 124

6496, serie 360

9339, serie 195

1895, serie 134

301, serie 357

3172, serie 219

7146, serie 289

Premios de $ 10 millones

Por último, los números ganadores del premio de 10 millones de pesos son los siguientes:

611, serie 192

9602, serie 129

3788, serie 149

2686, serie 302

9198, serie 179

7598, serie 28

3352, serie 159

6333, serie 180

2784, serie 315

1250, serie 415.

Un dato a tener en cuenta es que las cifras compartidas son de carácter informativo y, en caso de duda o inconsistencia, los únicos datos válidos son los publicados por el acta oficial del sorteo.

Resultados de la Lotería de Bogotá de este jueves, 19 de febrero de 2026 (foto: Pexels).

¿Cuándo se juega la Lotería de Bogotá?

El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar señaló que los sorteos de la Lotería de Bogotá tienen lugar cada jueves a las 22.25 horas, aunque estos tendrían la posibilidad de sufrir tardanzas por diferentes motivos. Asimismo, el Decreto 3034 de 2013 indica que, si concuerda con un día festivo, se llevará a cabo en otra fecha de la semana.

¿Cómo comprobar si un billete de la lotería es auténtico?

Para saber si un billete es verdadero deberá seguir las siguientes sugerencias que la Lotería de Bogotá compartió en su portal web:

Confirmar que el número y fecha del sorteo no tengan señalizaciones de adulteración.

Comprobar que el valor del billete y de la fracción del actual plan de premios sean las siguientes: $18.000 el billete y $6.000 la fracción.

Al frotar con una moneda la casilla marcada en el frente del billete debe aparecer la palabra “auténtico”.

Recomendaciones para los apostadores

Fija un presupuesto y un tiempo estrictos; nunca juegues para recuperar pérdidas.

Evita desencadenantes (apps, promociones), busca hobbies alternativos y comparte tu plan con alguien de confianza. Si notas ansiedad, deudas o mentir sobre el juego, pide ayuda.