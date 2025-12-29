El cierre definitivo de los puntos de dispensación de Colsubsidio marcará el fin de un modelo de atención vigente durante años. (Fuente: Archivo)

Los afiliados a Nueva EPS deberán realizar un cambio importante en la forma en que reciben sus medicamentos. A partir del 1 de enero de 2026, Colsubsidio dejará de dispensar tratamientos a los usuarios de esta EPS en todo el país, según lo anunció la propia caja de compensación.

La decisión se enmarca en el cierre definitivo de todos los puntos de atención de Salud Colsubsidio en Colombia, como parte de un ajuste en los acuerdos de prestación de servicios de salud. Con esta medida, finaliza un modelo de atención que durante años permitió a millones de personas acceder a sus medicamentos a través de la red de la caja de compensación.

Hasta el 31 de diciembre de 2025, la entrega de medicamentos continuará realizándose con normalidad y sin cambios en los procedimientos actuales. A partir de 2026, los usuarios de Nueva EPS deberán recurrir a nuevos canales de dispensación, que serán definidos e informados por la propia EPS.

Colsubsidio cerrará todos sus puntos de dispensación en Colombia

Salud Colsubsidio informó que el cierre será total y definitivo en todos sus puntos de dispensación a nivel nacional. Con esta decisión, finaliza un modelo de atención que durante años permitió a millones de personas reclamar sus medicamentos a través de la red de la caja de compensación.

“Salud Colsubsidio informa que, a partir del 1 de enero de 2026, se dará cierre definitivo al servicio de dispensación de medicamentos para usuarios de la Nueva EPS en todos nuestros puntos de atención a nivel nacional”, señaló la entidad en un comunicado oficial.

A partir del 1 de enero de 2026, Colsubsidio cerrará definitivamente la dispensación de medicamentos para afiliados de Nueva EPS, una medida que impactará a más de 11 millones de usuarios en Colombia. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Hasta cuándo se entregan medicamentos con normalidad

La entidad aclaró que hasta el 31 de diciembre de 2025 la entrega de medicamentos continuará realizándose sin modificaciones, manteniendo los procedimientos actuales en todo el territorio nacional.

Recién a partir del inicio de 2026 los afiliados de Nueva EPS deberán recurrir a nuevos canales de dispensación, que serán definidos por la propia EPS.

Nueva EPS deberá garantizar la continuidad de los tratamientos

Con el retiro de Colsubsidio como operador farmacéutico, la Nueva EPS será la única responsable de garantizar la continuidad de los tratamientos de sus afiliados. Esto incluye la definición de nuevos operadores farmacéuticos, en cumplimiento de la regulación vigente del sistema de salud colombiano.

Actualmente, la EPS se encuentra en una etapa de definición del nuevo esquema de dispensación, el cual será anunciado antes de que finalice el año como parte del proceso de transición.

La caja de compensación confirmó que desde el 1 de enero de 2026 dejará de dispensar medicamentos a afiliados de Nueva EPS en todo el país.

Cuántos afiliados de Nueva EPS se verán afectados

La medida tendrá alcance nacional y afectará a más de 11 millones de afiliados, lo que convierte a Nueva EPS en la entidad promotora de salud con mayor cantidad de usuarios en Colombia.

Debido a la magnitud del cambio, Colsubsidio recomendó a los afiliados informarse únicamente a través de los canales oficiales de la Nueva EPS, donde se comunicará toda la información relacionada con nuevos puntos de entrega y procedimientos.

El principal desafío para pacientes con tratamientos especiales

Uno de los principales retos para la Nueva EPS será evitar retrasos o interrupciones en la entrega de medicamentos, especialmente en el caso de pacientes con enfermedades crónicas o tratamientos de alto costo.

Para este grupo de afiliados, cualquier demora en la cadena de suministro puede representar un riesgo directo para la salud, por lo que la transición deberá ejecutarse sin fallas operativas.

Mientras la responsabilidad del afiliado es mantenerse informado, la de la EPS será garantizar un proceso de cambio ordenado y sin afectaciones.

Antecedentes: la visita de la Supersalud a Colsubsidio

Cabe recordar que el 15 de julio la Superintendencia Nacional de Salud impuso una medida cautelar sobre Droguerías Colsubsidio, tras una visita simultánea a dos bodegas en la que se encontraron 11.855 unidades de medicamentos pendientes de dispensar.

Según informó el diario El Tiempo, la inspección se realizó en establecimientos ubicados en Plaza Central, en Bogotá, y en el Centro de Distribución de Medicamentos (CEDI), situado en Funza, Cundinamarca.