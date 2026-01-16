Su avance ya genera movimientos estratégicos en Washington y Pekín (Fuente: archivo).

Brasil dejó de jugar en silencio. En los últimos años, la mayor economía de América Latina pasó de ser un actor regional fuerte a perfilarse como una potencia global en construcción, con capacidad real de incidir en el comercio, la energía y la política internacional.

Ese salto empieza a generar tensiones: tanto Estados Unidos como China observan con cautela el resurgimiento brasileño, conscientes de que podría alterar alianzas históricas y el equilibrio económico mundial.

El fortalecimiento de Brasil no es producto del azar. A una economía diversificada se suman recursos naturales estratégicos, una política exterior más activa y una agenda internacional que busca autonomía, sin alinearse de lleno con ninguno de los grandes bloques.

¿Por qué Brasil empieza a ser visto como una nueva potencia mundial?

Brasil reúne varios factores que hoy pesan en el tablero global: territorio, población, capacidad productiva y recursos clave. Es uno de los mayores productores de alimentos del planeta, tiene una matriz energética cada vez más orientada a fuentes renovables y posee reservas estratégicas de petróleo, agua dulce y minerales críticos.

A esto se suma un rol diplomático más visible, con participación activa en foros como el G20, los BRICS y la ONU. Bajo el liderazgo de Luiz Inácio Lula da Silva, el país retomó una política exterior pragmática, enfocada en ampliar socios comerciales y ganar margen de maniobra frente a las potencias tradicionales.

China y Estados Unidos temen por el resurgimiento de un país latinoamericano que complicaría sus alianzas.

¿Qué sectores impulsan el crecimiento económico de Brasil?

El motor brasileño se apoya en varios frentes. La agroindustria sigue siendo un pilar, con exportaciones que abastecen a Asia, Europa y Estados Unidos. La energía es otro eje central: Brasil avanza en biocombustibles, energía eólica, solar y explotación petrolera en aguas profundas.

La industria manufacturera y la tecnología también ganan peso, con inversiones en innovación, digitalización y cadenas de valor regionales. Este combo convierte al país en un socio atractivo, pero también en un competidor incómodo para economías consolidadas.

¿Por qué Estados Unidos y China ven con preocupación el ascenso de Brasil?

La inquietud en Washington y Pekín no pasa solo por el tamaño de la economía brasileña, sino por su estrategia de independencia. Brasil mantiene relaciones sólidas con ambos, sin alinearse de forma automática con ninguno.

China se convirtió en uno de sus principales socios comerciales, con fuerte presencia en infraestructura, energía y minería. Estados Unidos, por su parte, busca sostener su influencia a través de acuerdos comerciales, cooperación en seguridad y vínculos históricos en la región.

¿Qué papel juega Brasil en América Latina y el Mercosur?

El crecimiento brasileño reconfigura el liderazgo regional. Dentro del Mercosur, su peso económico y político es determinante, y su proyección internacional arrastra al bloque. Para países como Colombia, el avance de Brasil puede traducirse en nuevas oportunidades comerciales, pero también en una competencia más fuerte por inversiones y protagonismo.

Además, Brasil empieza a consolidarse como vocero regional en debates globales sobre cambio climático, transición energética y desarrollo sostenible, temas donde América Latina busca tener mayor incidencia.