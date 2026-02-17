El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó este martes 17 de febrero que diversas regiones de Colombia enfrentarán condiciones meteorológicas adversas para esta semana. Se espera una jornada de precipitaciones y lluvias de intensidad moderada a fuerte en ciertas partes del país. Estas condiciones ponen en alerta a las autoridades y a la población, con el posible riesgo de desbordes, inundaciones y afectaciones a la movilidad. El Ideam advirtió que para este martes se podrían esperar ciertas lluvias entre moderadas y fuertes en varios sectores del país, principalmente en regiones del centro, occidente y sur. En cuanto al granizo, podría ocurrir en ciertas zonas del país, aunque su probabilidad es nula. De acuerdo con el pronóstico oficial, las precipitaciones se concentrarán en: Además, la institución indicó que para esta jornada se espera nubosidad y lluvias intermitentes, especialmente en Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Pese a las condiciones húmedas previstas en más de una decena de regiones, la entidad meteorológica señaló que en gran parte del territorio nacional se esperan condiciones nubosas que podrían durar 48 horas. Sin embargo, en nororiente de los departamentos del Magdalena, sur de Bolívar y Sucre, Tolima, Huila, occidente de Caquetá y Putumayo, sur de Guainía, Vaupés y en el Amazonas, Ideam prevé lluvias de menor intensidad. El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general: