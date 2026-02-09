La creciente escalada entre las principales potencias ha despertado preocupaciones sobre la posibilidad de un estallido de una Tercera Guerra Mundial. Los conflictos en diversas regiones, las disputas territoriales, el aumento en la producción de armamento y los constantes choques contribuyen a un escenario de inestabilidad a nivel global. En este panorama, cobra relevancia un comentario del secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, En noviembre de 2024, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguéi Shoigu, afirmó que el “paraguas nuclear” de Moscú, según la doctrina nuclear rusa actualizada, protege a los países miembros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), incluido Bielorrusia, que alberga armas rusas desde hace más de un año. Esta declaración reafirma la alianza militar entre Moscú y Minsk y subraya que, en caso de una agresión contra Bielorrusia, Rusia podría considerar respuestas según esos criterios doctrinales. En la cumbre de la OTSC celebrada en Astaná en noviembre de 2024, Rusia y Bielorrusia consolidaron un marco de seguridad compartida dentro de la doctrina nuclear rusa, que detalla escenarios en los que el uso de armas nucleares sería considerado, incluyendo ataques convencionales graves que amenacen la soberanía de los territorios señalados por Moscú. Esta formulación formal busca reforzar la postura estratégica de Rusia frente a lo que considera amenazas a su esfera de influencia en Europa. En sus declaraciones públicas de noviembre de 2024, Shoigu enfatizó que la doctrina nuclear revisada incluye el “paraguas nuclear” para aliados de Rusia, particularmente los miembros de la OTSC, con un apartado específico sobre Bielorrusia, donde las condiciones para una respuesta nuclear abarcan agresiones convencionales graves que amenacen la soberanía territorial. La Unión Europea y la OTAN han reforzado estrategias de defensa ante el aumento de tensiones geopolíticas con Rusia, especialmente en materia de seguridad híbrida, como la protección de infraestructuras críticas submarinas en el mar Báltico tras una serie de incidentes de daños a cables (algunos sin evidencia concluyente de sabotaje deliberado hasta ahora) y la intensificación de patrullas marítimas para disuadir amenazas percibidas. Además, las incursiones de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia en septiembre de 2025 elevaron aún más las preocupaciones sobre la seguridad regional. La ministra de Exteriores de Letonia, Baiba Braze, ha enfatizado que la cooperación entre los estados bálticos y la OTAN es crucial para la seguridad europea, señalando que una Rusia más estrechamente controlada o debilitada supondría una garantía contra amenazas híbridas. En paralelo, la OTAN ha reforzado patrullas en el mar Báltico desde 2025 y la Unión Europea sigue trabajando en nuevos paquetes de sanciones contra Rusia, aunque no existe confirmación pública de un lanzamiento específico correlacionado con el aniversario de febrero de 2026. Estas sanciones están orientadas a debilitar las capacidades del Kremlin mientras la UE impulsa su independencia tecnológica y seguridad colectiva. Historiadores militares reconocidos, como el experto Antony Beevor, han señalado que no es “alarmista” pensar en la posibilidad de una nueva guerra global Expertos en historia militar y seguridad global, como Antony Beevor, han señalado que no es “alarmista” considerar el riesgo de un conflicto global ampliado, dado el contexto de tensiones entre grandes potencias, incluidas disputas comerciales y tecnológicas entre China y Estados Unidos, y el conflicto prolongado entre Rusia y Ucrania, en curso desde 2022. Estas dinámicas complejas alimentan el debate sobre los escenarios geopolíticos futuros, aunque no hay consenso académico de que una Tercera Guerra Mundial sea inminente