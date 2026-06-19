Todos los colegios de Colombia vuelven a cerrar después del 15 de junio y los estudiantes tendrán 17 días de descanso (Fuente: Edición propia).

Lo confirmó Educación | Los alumnos no tendrán clases durante 5 lunes y habrá descansos prolongados en todo el país

Los alumnos de colegios públicos y privados de todo el país no tendrán clases el próximo lunes 29 de junio de 2026 debido a la celebración de un festivo nacional reconocido por la legislación colombiana. La fecha corresponde al Día de San Pedro y de San Pablo, jornada que permitirá a estudiantes, docentes y personal educativo disfrutar de un fin de semana largo a la par del receso de mitad de año.

La suspensión de actividades académicas se aplicará en gran parte de las instituciones educativas del país, ya que este día forma parte del calendario oficial de festivos y es una jornada de descanso obligatorio.

¿Por qué no habrá clases el 29 de junio?

El festivo del lunes 29 de junio corresponde a la celebración del Día de San Pedro y San Pablo, una fecha que forma parte de los tradicionales festivos religiosos del calendario nacional. Aunque la celebración litúrgica de estos dos apóstoles se realiza cada año el 29 de junio, la Ley Emiliani permite trasladar el descanso al lunes para fomentar los fines de semana largos.

San Pedro y San Pablo son considerados dos de las figuras más importantes del cristianismo. Según la tradición católica, ambos desempeñaron un papel fundamental en la expansión de la fe durante los primeros años de la Iglesia. En Colombia, este feriado es aprovechado por miles de personas para viajar, descansar o participar en actividades religiosas y culturales que se organizan en distintas regiones del país.

Suspenden las clases el 29 de junio y todos los estudiantes y maestros tendrán un descanso extra. ChatGPT - creada con IA

¿Qué estudiantes tendrán descanso durante el festivo?

La suspensión de clases beneficiará a millones de estudiantes de diferentes niveles educativos, entre ellos:

Alumnos de colegios oficiales .

Estudiantes de instituciones privadas.

Niños y jóvenes de educación básica primaria.

Estudiantes de secundaria y media académica.

Algunos alumnos de universidades e instituciones técnicas que suspenden actividades durante el festivo nacional.

Los docentes, directivos y buena parte del personal administrativo de las instituciones educativas también tendrán descanso durante esta jornada.

¿Qué dice la Ley Emiliani sobre este festivo?

La Ley Emiliani es la norma que permite trasladar varios feriados religiosos y cívicos al lunes siguiente.

Gracias a esta legislación, Colombia cuenta con numerosos puentes festivos a lo largo del año. El objetivo es incentivar el turismo interno, fortalecer las economías regionales y facilitar que los trabajadores y sus familias puedan disfrutar de periodos de descanso más extensos.

Por esta razón, el Día de San Pedro y de San Pablo se celebrará oficialmente el lunes 29 de junio de 2026.

¿Las vacaciones de invierno comenzarán después de este festivo?

Aunque las fechas pueden variar según cada entidad territorial y establecimiento educativo, muchos colegios del país programan el receso escolar de mitad de año a la par de este festivo.

Las vacaciones de mitad de año para millones de estudiantes comenzarán a transitar desde el 22 de junio una etapa con menos semanas completas de clases.

¿Cuáles son los próximos festivos de Colombia después del 29 de junio?

Luego del festivo, el calendario nacional todavía contempla varias jornadas de descanso durante 2026: