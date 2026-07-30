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El Gobierno colombiano procede con la suspensión de cuentas bancarias de aquellos ciudadanos que mantienen deudas pendientes con la DIAN y que, pese a múltiples notificaciones, no han tomado acciones para saldarlas.
La decisión busca garantizar el cumplimiento de la normativa financiera y presionar a los contribuyentes que han ignorado los avisos de regularización de sus obligaciones fiscales.
Quiénes son los más afectados por la suspensión de cuentas bancarias
La medida recae sobre los contribuyentes morosos que mantienen deudas pendientes con la DIAN y que, pese a múltiples notificaciones, no han tomado acciones para saldarlas.
Entre las sanciones se incluyen:
- Suspensión de las cuentas bancarias, sin posibilidad de realizar retiros, transferencias o pagos.
- Embargo de saldos disponibles en caso de que las deudas superen los montos establecidos en la normativa.
Las entidades financieras ya cuentan con la instrucción de ejecutar los bloqueos sobre las cuentas correspondientes.
Estas son las razones del embargo de cuentas bancarias
La suspensión de productos financieros no es arbitraria, sino que responde a escenarios puntuales en los que los contribuyentes han incumplido reiteradamente.
Entre las principales causas están:
- Deudas tributarias con la DIAN.
- Procesos judiciales derivados de incumplimiento financiero.
- Falta de pago en préstamos o créditos hipotecarios.
- Inactividad prolongada en cuentas bancarias sin justificación.
La medida busca evitar la evasión fiscal y fomentar una mayor disciplina en el cumplimiento de las obligaciones financieras.
Cómo evitar que te suspendan la cuenta bancaria
Se recomienda a los contribuyentes tomar precauciones antes de llegar a instancias de embargo o suspensión de productos financieros. Algunas recomendaciones clave son:
- Estar al día con las obligaciones tributarias, evitando acumulación de deudas.
- Realizar transacciones frecuentes para mantener activa la cuenta bancaria.
- Mantener los datos actualizados en la entidad financiera.
- Consultar los estados de cuenta de manera periódica para detectar posibles bloqueos a tiempo.
Qué hacer si tu cuenta bancaria ya fue embargada
En caso de que un contribuyente ya haya recibido la notificación de embargo de cuenta bancaria, se sugiere actuar de inmediato. Es clave comunicarse con la entidad financiera y, en paralelo, con un abogado especializado en derecho financiero.
Entre las posibles soluciones se encuentran los acuerdos de pago, la negociación de plazos y la solicitud de levantamiento de sanciones una vez que la deuda sea regularizada.