América Latina comienza a proyectar un cambio estructural en su forma de conectarse. La región, tradicionalmente dependiente del transporte por carretera, avanza hacia una infraestructura ferroviaria moderna que mejore tiempos, costos y competitividad. Un proyecto clave apunta a unir territorios estratégicos mediante un corredor de alto impacto. La propuesta contempla una inversión de miles de millones de dólares y se posiciona como uno de los desarrollos más ambiciosos en materia de transporte en la región. El eje central de esta iniciativa es la conexión entre dos países, marcando un antes y un después en la integración económica. Este plan forma parte de una estrategia más amplia de integración logística regional, que pretende transformar la dinámica comercial en América Latina. Se trata de un tren que recorrerá cerca de 475 kilómetros entre Ciudad de Panamá y la zona fronteriza de Paso Canoas, en Costa Rica. A lo largo del recorrido, se incluirán estaciones intermedias que facilitarán la conexión con otros sistemas de transporte. Más allá del trayecto puntual, la iniciativa está diseñada como parte de un sistema intermodal. Esto implica articulación con puertos, aeropuertos y centros logísticos, lo que permitirá mejorar la eficiencia en el transporte de carga y pasajeros en toda la región. La propuesta hace parte de una hoja de ruta regional que busca modernizar la movilidad y fortalecer la competitividad internacional. Esto traerá numerosas ventajas al sistema: Este tipo de infraestructura responde a una necesidad urgente de modernización en una región donde los sistemas logísticos aún presentan limitaciones estructurales. El desarrollo ferroviario contempla una inversión cercana a los 24.000 millones de dólares, dentro de un plan más amplio que supera los 60.000 millones en infraestructura regional. Además del impacto económico, el proyecto introduce una variable ambiental clave, al posicionar al tren como una alternativa más sostenible frente al transporte terrestre convencional.