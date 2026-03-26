El sector extractivo en la Sudamérica suma un nuevo hito tras la reciente aprobación de un estudio clave para el desarrollo de una mina de cobre en Perú con una inversión estimada de 3.400 millones de dólares. La decisión marca un avance determinante en un proyecto que promete incidir en la oferta del mineral a largo plazo. La validación fue otorgada por la autoridad ambiental competente, lo que permite a la empresa avanzar en su planificación bajo estándares exigentes. Este paso fortalece el posicionamiento del país como actor relevante en la producción global de cobre. El visto bueno corresponde al estudio de impacto ambiental detallado del proyecto Trapiche, impulsado por una de las principales compañías mineras del país. Según la entidad evaluadora, el proceso cumple con condiciones que “garantizan el desarrollo de actividades bajo altos estándares de sostenibilidad”. Aunque la aprobación es fundamental, no habilita de inmediato el inicio de operaciones. La empresa aún deberá completar otros requisitos regulatorios, como la obtención de licencias de construcción y permisos adicionales antes de comenzar la extracción. Perú se mantiene como uno de los mayores productores de cobre a nivel mundial, por lo que proyectos de esta magnitud tienen efectos directos en el mercado internacional. La iniciativa Trapiche es considerada estratégica dentro del portafolio de la compañía, con expectativas de entrar en operación después de 2030. Además, el avance se da en un contexto donde grandes actores del sector continúan expandiendo su presencia en el país. Este proyecto se suma a otras operaciones relevantes y refuerza la industria minera en Sudamérica, en un escenario donde la demanda por cobre sigue en aumento debido a su papel en la transición energética y el desarrollo tecnológico.