China y Pakistán avanzan en un entendimiento estratégico en materia naval que incluye transferencia de tecnología y fortalecimiento militar. En este contexto, Islamabad proyecta incorporar ocho submarinos de la clase Hangor, en una operación cercana a los 5.000 millones de dólares, con el objetivo de ampliar su capacidad en el océano Índico. El almirante Naveed Ashraf, jefe de la Armada de Pakistán, señaló que este acuerdo representa un paso clave para profundizar la relación entre ambos países. Además, remarcó que la cooperación en el ámbito marítimo será determinante para enfrentar los desafíos de seguridad regional. El almirante Ashraf subrayó que los primeros cuatro submarinos serán fabricados en China, mientras que los restantes se ensamblarán en Pakistán, lo que incrementará la capacidad técnica del país. Este acuerdo tiene como objetivo mejorar la patrulla del Mar Arábigo y el océano Índico, así como fortalecer la presencia regional ante desafíos estratégicos. Adicionalmente a los submarinos, Pakistán está incorporando fragatas Tipo 054A/P, las cuales desempeñan un papel fundamental en la seguridad marítima regional. Estas embarcaciones multifuncionales están dotadas de sistemas de armas y sensores avanzados, lo que consolida la capacidad operativa de la Armada pakistaní. El acuerdo, en este marco, incluye: