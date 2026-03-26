Colombia ha dado inicio a la construcción de su primera fragata nacional en los astilleros de Cotecmar, un proyecto que marca un hito significativo para la industria naval y la defensa del país. La Plataforma Estratégica de Superficie (PES) se convertirá en el buque de guerra más grande jamás edificado en territorio colombiano, con el objetivo de modernizar de manera integral la flota de la Armada. Este programa no solo tiene repercusiones militares, sino que también posee implicaciones industriales y estratégicas. La fragata se construye íntegramente en el país, utilizando ingeniería local y transferencia tecnológica internacional, lo que fortalece la autonomía operativa y el desarrollo del sector naval colombiano. En un contexto regional donde las armadas están avanzando hacia plataformas más flexibles y digitalizadas, la PES se perfila como una de las fragatas más modernas de América Latina en términos de diseño, versatilidad y capacidad de adaptación a diversos escenarios operativos. Con una eslora de 107,5 metros, una manga de 14,02 metros y un calado de 3,9 metros, la PES combina adecuadamente tamaño, estabilidad y eficiencia operativa. Su construcción, realizada a partir de 52 bloques de acero naval, optimiza los procesos industriales y posiciona a Cotecmar como un astillero capaz de llevar a cabo proyectos de alta complejidad tecnológica. La fragata colombiana se fundamenta en el diseño Damen SIGMA Clase 10514, un modelo que ha demostrado su eficacia en diversas armadas y que fue concebido bajo una arquitectura modular. Esta característica permite la integración progresiva de sistemas de combate, sensores y tecnología, facilitando futuras modernizaciones sin necesidad de rediseñar la plataforma. La versatilidad de la Plataforma Estratégica de Superficie amplía la capacidad de respuesta de la Armada de Colombia ante amenazas tanto convencionales como no convencionales, eliminando la necesidad de buques especializados para cada misión. La Plataforma Estratégica de Superficie fue diseñada como un buque multipropósito, capaz de llevar a cabo una amplia variedad de misiones en el Caribe y el Pacífico. Su estructura le permite operar en escenarios de defensa naval, así como en tareas de seguridad marítima y cooperación internacional. Entre las principales funciones previstas se encuentran: El valor estratégico de la fragata trasciende su capacidad operativa, destacándose por su nivel de integración tecnológica y su interoperabilidad con fuerzas aliadas. La PES estará debidamente preparada para operar bajo estándares compatibles con la OTAN, lo que facilitará la participación de Colombia en ejercicios y operaciones conjuntas. Simultáneamente, el programa refuerza la autonomía industrial del país. La construcción local permitirá el desarrollo de capacidades propias para el mantenimiento, actualización y eventual modernización de la flota, lo que conlleva a una reducción de costos y dependencia externa. Con la proyección de cuatro fragatas, Colombia realiza un avance cualitativo en su estrategia naval, consolidándose como un actor relevante en la industria de defensa regional.