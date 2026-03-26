La carrera por fortalecer la defensa aérea toma un nuevo impulso luego de meses de retrasos en la entrega de armamento clave. Estados Unidos intensificó la producción de los cazas F-16V destinados a Taiwán, en un contexto marcado por crecientes riesgos de seguridad en la región. Las demoras, asociadas a problemas en la cadena de suministro y ajustes en las líneas de producción, habían generado preocupación en la isla, que depende en gran medida del respaldo militar estadounidense. Ahora, con nuevas medidas para acelerar los procesos, el objetivo es garantizar la llegada de estos sistemas estratégicos y reforzar la capacidad operativa frente a nuevas amenazas militares. El Ministerio de Defensa de Taiwán informó que los 66 cazas F-16V, inicialmente previstos para 2026, han sufrido retrasos debido a cambios en las plantas de fabricación. Para contrarrestar esto, los contratistas trabajan jornadas extendidas que alcanzan hasta 20 horas diarias. El ministro de Defensa, Wellington Koo, señaló: “Creo que todos esperamos que se haga el mayor esfuerzo posible para acelerar las entregas”, al referirse al compromiso conjunto con Estados Unidos para cumplir los plazos establecidos, según recogió Reuters. El informe oficial también advierte demoras en otros sistemas militares, como torpedos y bombas guiadas, cuya entrega fue aplazada hasta 2027 y 2028 por dificultades en la cadena de suministro. Estos contratiempos reflejan los desafíos globales en la industria de defensa, donde la disponibilidad de componentes y la capacidad de producción afectan directamente los cronogramas de entrega. A pesar de los retrasos, algunos equipos muestran avances positivos. Es el caso de los sistemas HIMARS, cuya entrega se adelantó respecto al calendario original. Estas plataformas de cohetes de alta precisión ya han sido probadas por Taiwán y representan un elemento clave para ampliar su capacidad de respuesta ante escenarios de conflicto, consolidando así su estrategia de fortalecimiento militar.