En esta noticia
Durante este martes, 30 de diciembre de 2025, Afinia, la compañía responsable del suministro eléctrico, comunicó que llevará a cabo apagones para efectuar reparaciones indispensables para mejorar el servicio.
Estas labores de mantenimiento provocarán ciertas interrupciones en el suministro de energía en varios municipios de Colombia. Por esa razón, es fundamental conocer dónde se llevarán a cabo los cortes para estar preparados.
Los cortes de luz que habrá este martes 30 de diciembre
Girón
- Los cortes de suministros se realizarán en Barrios Nuevo Girón, Rivera Del Rio, Progreso, Villas De Los Caballeros, Mirador de Arenales, Arenales IV, Jardín de Arenales, Bado Hondo, Villa del Sol y sectores de Arenales y las veredas Llanadas, Llano Grande, Barbosa, Rio Frio y Laguneta durante las 07:00 - 08:00 horas por obras de remodelación de redes.
Vélez
- La interrupción del suministro se realizará en Veredas Tebaida, Palo Blanco, Llanadas, así como sectores de Monte Oscuro, Los Laureles, Tubavita y El Amarillo durante las 08:00 - 08:30 horas por remodelación de redes.
Chipata
- Los cortes serán en Algunos sectores de la vereda Tubavita durante las 08:00 - 08:30 horas por remodelación de redes.
Bolivar
- Interrupciones del servicio en Veredas El Palmar, Ture y Mochiliro durante las 08:00 - 08:30 horas por remodelación de redes.
Barrancabermeja
- Cortes en Urbanización Bendición de Dios durante las 07:15 - 10:20 horas por remodelación de redes de Baja tensión.
Barbosa
- Cortes en Urbanización El Lago durante las 08:00 - 11:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Valle De San José
- Interrupciones en Casco urbano sectores de las carreras 6,7,8 y 9 con calles 4,5 y 6 durante las 08:30 - 11:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Enciso
- Cortes de energía en Algunos sectores de la vereda Mosgua durante las 09:00 - 12:00 horas por remodelación de redes.
San Gil
- Cortes del suministro en Urbanización Playa Real II durante las 08:00 - 12:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.
Málaga
- Interrupciones en Barrio La Unión sectores de las calles 14,14A y 15 con carreras 8,9 y 10 durante las 08:00 - 12:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Chipatá
- Cortes en Algunos sectores de la vereda Tierra Negra durante las 08:30 - 12:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Barrancabermeja
- Cortes en Algunos sectores del barrio Las Granjas durante las 09:45 - 12:50 horas por remodelación de redes de Baja tensión.
Pinchote
- Interrupciones en Algunos sectores de la vereda Capellanía durante las 10:00 - 13:00 horas por Remodelación de redes de Baja tensión.
Barbosa
- Interrupciones de electricidad en Algunos sectores de la vereda Cristales durante las 10:00 - 13:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Piedecuesta
- Cortes por Barrio Palermo sectores desde las calles 1A hasta la calle 6AN con carreras 2A y 2B durante las 08:30 - 13:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Puente Nacional
- Cortes en Casco urbano sectores de las carreras 4,4A y 5 con calles 11,12 y 13 durante las 07:00 - 15:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.
Betulia
- Interrupciones en Algunos sectores de las veredas El Centro, Santa Barbara, Balzora, San Bernardo, Peña Morada, San José, El Placer y San Mateo durante las 08:00 - 16:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Girón
- Cortes en Barrio Muralla I e II, Centro en los sectores de la calle 31 con carreras 23 y 24 durante las 07:00 - 16:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Lebríja
- Cortes en Algunos sectores de las veredas Santo Domingo, Manchadores y Motoso durante las 07:00 - 16:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.
Girón
- Cortes en Urbanziación Villas de Don Juan I sectores de las Peatonales 15A,15B,15C y 16 durante las 07:00 - 16:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.
