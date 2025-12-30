En esta noticia Los cortes de luz que habrá este martes 30 de diciembre

Durante este martes, 30 de diciembre de 2025, Afinia, la compañía responsable del suministro eléctrico, comunicó que llevará a cabo apagones para efectuar reparaciones indispensables para mejorar el servicio.

Estas labores de mantenimiento provocarán ciertas interrupciones en el suministro de energía en varios municipios de Colombia. Por esa razón, es fundamental conocer dónde se llevarán a cabo los cortes para estar preparados.

Girón

Los cortes de suministros se realizarán en Barrios Nuevo Girón, Rivera Del Rio, Progreso, Villas De Los Caballeros, Mirador de Arenales, Arenales IV, Jardín de Arenales, Bado Hondo, Villa del Sol y sectores de Arenales y las veredas Llanadas, Llano Grande, Barbosa, Rio Frio y Laguneta durante las 07:00 - 08:00 horas por obras de remodelación de redes.

Vélez

La interrupción del suministro se realizará en Veredas Tebaida, Palo Blanco, Llanadas, así como sectores de Monte Oscuro, Los Laureles, Tubavita y El Amarillo durante las 08:00 - 08:30 horas por remodelación de redes.

Chipata

Los cortes serán en Algunos sectores de la vereda Tubavita durante las 08:00 - 08:30 horas por remodelación de redes.

Bolivar

Interrupciones del servicio en Veredas El Palmar, Ture y Mochiliro durante las 08:00 - 08:30 horas por remodelación de redes.

Barrancabermeja

Cortes en Urbanización Bendición de Dios durante las 07:15 - 10:20 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Barbosa

Cortes en Urbanización El Lago durante las 08:00 - 11:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Valle De San José

Interrupciones en Casco urbano sectores de las carreras 6,7,8 y 9 con calles 4,5 y 6 durante las 08:30 - 11:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Enciso

Cortes de energía en Algunos sectores de la vereda Mosgua durante las 09:00 - 12:00 horas por remodelación de redes.

San Gil

Cortes del suministro en Urbanización Playa Real II durante las 08:00 - 12:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Málaga

Interrupciones en Barrio La Unión sectores de las calles 14,14A y 15 con carreras 8,9 y 10 durante las 08:00 - 12:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Chipatá

Cortes en Algunos sectores de la vereda Tierra Negra durante las 08:30 - 12:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Barrancabermeja

Cortes en Algunos sectores del barrio Las Granjas durante las 09:45 - 12:50 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Pinchote

Interrupciones en Algunos sectores de la vereda Capellanía durante las 10:00 - 13:00 horas por Remodelación de redes de Baja tensión.

Barbosa

Interrupciones de electricidad en Algunos sectores de la vereda Cristales durante las 10:00 - 13:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Piedecuesta

Cortes por Barrio Palermo sectores desde las calles 1A hasta la calle 6AN con carreras 2A y 2B durante las 08:30 - 13:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Puente Nacional

Cortes en Casco urbano sectores de las carreras 4,4A y 5 con calles 11,12 y 13 durante las 07:00 - 15:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Betulia

Interrupciones en Algunos sectores de las veredas El Centro, Santa Barbara, Balzora, San Bernardo, Peña Morada, San José, El Placer y San Mateo durante las 08:00 - 16:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Girón

Cortes en Barrio Muralla I e II, Centro en los sectores de la calle 31 con carreras 23 y 24 durante las 07:00 - 16:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Lebríja

Cortes en Algunos sectores de las veredas Santo Domingo, Manchadores y Motoso durante las 07:00 - 16:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Girón

Cortes en Urbanziación Villas de Don Juan I sectores de las Peatonales 15A,15B,15C y 16 durante las 07:00 - 16:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

