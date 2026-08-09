Las autoridades confirman que aquellos que desatiendan sus requerimientos o posean deudas firmes podrán ser sujetos a embargo.

En cuanto a los llamados de la DIAN, que incluyen mandamientos de pago, citaciones y notificaciones, aquellos que no respondan o no regularicen su situación podrían ser incluidos en una lista priorizada para la ejecución de medidas cautelares. Este proceder se encuentra fundamentado en el Estatuto Tributario y la normativa de carácter vigente; por lo tanto, es de suma importancia mantener el RUT y los datos de contacto actualizados para evitar la pérdida de comunicaciones.

El Gobierno, mediante la DIAN, manifiesta que en los procesos de cobro coactivo es posible decretar embargos de cuentas bancarias y bienes de los contribuyentes en situación de morosidad. Esta disposición no se aplica automáticamente; es necesaria la existencia de deudas firmes acompañadas de una falta de respuesta por parte del contribuyente ante los requerimientos o la no firma de acuerdos de pago.

Embargo de cuentas bancarias: a quiénes afecta y por qué

Ingresan a esta lista quienes tienen deudas ejecutoriadas (impuestos, sanciones o intereses) y han ignorado citaciones o no han celebrado acuerdo de pago. La DIAN puede embargar tanto cuentas bancarias como salarios y bienes dentro de los límites legales, además de inscribir medidas sobre inmuebles y vehículos.

La medida se llevará a cabo a través de una notificación válida del mandamiento de pago y respetará a su vez la inembargabilidad parcial prevista para ciertos ingresos y cuentas, según la ley.

La DIAN puede embargar su cuenta bancaria. (Fuente: Freepik)

Evita el embargo de tus cuentas y bienes: pasos clave

Si usted ha sido embargado, tiene la posibilidad de solicitar el levantamiento de dicho embargo presentando el soporte correspondiente de pago. También puede oponerse por exceso si la medida sobrepasa el monto de la deuda, o bien acreditar la inembargabilidad en cuentas que se encuentren protegidas o cuya disponibilidad sea considerada como mínimo vital.

Los principales consejos para evitar un embargo son: responda puntualmente a los requerimientos y asegúrese de que su RUT se encuentre actualizado para recibir notificaciones. En caso de que ya tenga una deuda firme, le recomendamos solicitar un acuerdo de pago o normalización. Guarde constancias de radicación y de PQRS en caso de posibles errores.

El Gobierno puede embargar distintos tipos de bienes a los deudores. (Fuente: Representación creada con IA)

¿Cómo averiguar si es deudor en la DIAN?

Para saber si una persona está en la lista de morosos, se puede:

Revisar el portal MUISCA de la DIAN o llamar a sus líneas oficiales: (601)7948883 o (601)489 9000. Estar atento a notificaciones formales por correo o a través del Auto Comisorio que presentarán los funcionarios durante las visitas.

Si el contribuyente no responde, el siguiente paso es el embargo inmediato de los fondos que encuentren en las cuentas declaradas.

Checklist de documentos para responder a la DIAN

Es crucial contar con los siguientes documentos para poder responder con eficiencia y evitar acciones legales:

Estados de cuenta e intereses: certificaciones de deuda actualizada.

RUT y datos de contacto: correo y dirección actualizados para recibir comunicaciones.