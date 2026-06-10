Elecciones en Colombia: trabajadores de la Dian llaman a protesta tras propuestas de reforma anunciadas por De la Espriella y Cepeda.

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La posibilidad de una reestructuración de la Dian volvió a instalarse en el centro del debate político en Colombia. Mientras avanza la campaña presidencial, las propuestas relacionadas con la modernización de la autoridad tributaria y aduanera han despertado inquietud entre miles de trabajadores de la entidad.

Aunque los candidatos hablan de mejorar la eficiencia institucional y fortalecer el control fiscal, desde el sindicato de la entidad surgieron advertencias sobre posibles consecuencias laborales. La preocupación se concentra en el futuro de miles de funcionarios y en el impacto que podrían tener los cambios planteados.

En ese contexto, una organización sindical decidió convocar una jornada nacional de protesta para expresar sus reparos frente a una eventual reforma. El anuncio ocurre en medio de cuestionamientos sobre el recaudo tributario, la tecnología de la entidad y los desafíos operativos que enfrenta la administración fiscal.

Reestructuración de la Dian: por qué Sinedian convocó una protesta nacional

El sindicato Sinedian anunció una movilización nacional prevista para el 16 de junio con el objetivo de alertar sobre los posibles efectos de una futura reestructuración de la Dian. La organización sostiene que las propuestas de modernización impulsadas por sectores políticos podrían tener repercusiones sobre la estabilidad laboral.

Según los planteamientos expuestos por el sindicato, existe preocupación por eventuales reducciones de personal, especialmente entre trabajadores que ocupan cargos en provisionalidad. También advierten sobre la posibilidad de que miles de vacantes continúen sin ser cubiertas.

El sindicato Sinedian anunció una movilización nacional prevista para el 16 de junio.

Desde la organización aseguran que una reforma enfocada exclusivamente en la eficiencia podría generar la pérdida de experiencia acumulada dentro de la entidad. Para los representantes sindicales, el conocimiento técnico de los funcionarios es un elemento clave para las labores de fiscalización y control.

Además, la protesta busca informar a la ciudadanía sobre los desafíos internos que enfrenta la autoridad tributaria en un momento en que el recaudo y la lucha contra la evasión fiscal continúan siendo temas prioritarios para el país.

Cambios en la Dian: las preocupaciones por el empleo y la modernización

Tanto Abelardo de la Espriella como Iván Cepeda han manifestado la intención de impulsar cambios en la Dian con el fin de fortalecer los procesos de control tributario y aduanero. Entre las propuestas mencionadas aparece una mayor utilización de tecnología y análisis de datos.

Sin embargo, desde Sinedian consideran que cualquier proceso de modernización debe ir acompañado de garantías para los trabajadores. La organización teme que una transformación institucional pueda derivar en incertidumbre para una planta laboral cercana a los 16 mil empleados.

Entre las inquietudes también figuran las dificultades tecnológicas que ha enfrentado la entidad en los últimos años. Las fallas registradas en plataformas digitales durante períodos de alta demanda han sido señaladas como uno de los retos que deberá afrontar cualquier plan de modernización.

La discusión sobre el futuro de la Dian se desarrolla en un escenario donde existe consenso sobre la necesidad de fortalecer la gestión tributaria. Sin embargo, el sindicato insiste en que el debate también debe contemplar los efectos laborales y operativos que podrían surgir como consecuencia de una eventual reforma institucional.