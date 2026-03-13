La relación diplomática entre Estados Unidos y Colombia volvió a quedar en el centro del debate regional tras un episodio ocurrido alrededor de la cumbre denominada “Escudo de las Américas”. El encuentro, realizado en Miami, reunió a varios líderes latinoamericanos para discutir estrategias vinculadas a la seguridad y al combate del crimen organizado. Sin embargo, la ausencia de Colombia generó interrogantes en distintos ámbitos políticos. El país sudamericano no figuró entre los asistentes, lo que despertó dudas sobre si se trató de una decisión política o de un problema en el proceso de convocatoria. La discusión tomó mayor relevancia después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, señalara públicamente que su gobierno no había recibido una invitación formal para participar en la reunión. A partir de ese momento, la polémica comenzó a escalar y derivó en un intercambio de versiones entre distintas autoridades. Con el objetivo de bajar la tensión, Donald Trump y Gustavo Petro mantuvieron una conversación telefónica que se extendió por cerca de media hora. Durante ese contacto, ambos mandatarios analizaron la situación generada tras la realización del encuentro regional. De acuerdo con información difundida por la Presidencia de Colombia, Trump reconoció que pudo haberse producido un error en el proceso de invitaciones para la cumbre organizada en Miami. El mandatario estadounidense también remarcó que Colombia es un socio importante en los temas de seguridad hemisférica. Además, el jefe de la Casa Blanca transmitió que las puertas de Estados Unidos permanecen abiertas para la participación colombiana en futuras iniciativas regionales relacionadas con cooperación y seguridad. La cumbre conocida como “Escudo de las Américas” fue impulsada por Washington con la intención de fortalecer la cooperación entre gobiernos latinoamericanos frente al avance del narcotráfico y otras redes criminales que operan en la región. No obstante, la falta de participación de algunos países generó cuestionamientos. Colombia, Brasil y México no estuvieron presentes, a pesar de que son naciones con un rol relevante en las políticas regionales contra el tráfico de drogas. En ese contexto, Petro sostuvo que una estrategia regional de seguridad debería incluir a los países que tienen mayor experiencia en la lucha contra el narcotráfico, ya que su participación podría aportar conocimiento y coordinación operativa. Durante la llamada telefónica, los mandatarios también abordaron otros temas de interés bilateral. Entre ellos se destacaron la cooperación energética, la seguridad regional, la erradicación de cultivos ilícitos y el fortalecimiento de la economía en la frontera entre Colombia y Venezuela. Antes de finalizar el diálogo, Trump expresó su apoyo a Petro de cara a su próxima reunión con la dirigente venezolana Delcy Rodríguez, en un gesto interpretado como un intento de distender la situación diplomática generada tras la cumbre.