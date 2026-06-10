Los cupos para acceder al nuevo trámite acelerado serán limitados en cada sede participante. (Fuente: Representación con IA)

Estados Unidos pondrá en marcha un nuevo programa que busca acelerar el proceso de solicitud de visas para turistas y viajeros de negocios. La iniciativa permitirá acceder a entrevistas consulares en un plazo mucho más corto que el habitual a cambio de un pago adicional.

La medida forma parte de un plan piloto impulsado por el Departamento de Estado para reducir las largas esperas que enfrentan miles de extranjeros al solicitar una visa de ingreso al país. Actualmente, en muchas embajadas y consulados los tiempos para conseguir una cita pueden extenderse durante varios meses.

Aunque el servicio promete agilizar el trámite, las autoridades aclararon que pagar la tarifa premium no implica una aprobación automática de la visa. Los solicitantes deberán seguir cumpliendo con los requisitos migratorios exigidos para obtener el documento.

Cómo funcionará la nueva visa exprés de Estados Unidos

El nuevo sistema permitirá a determinados solicitantes acceder a una entrevista consular en un plazo de hasta 10 días después de realizar el pago correspondiente. Esta alternativa estará disponible únicamente en algunas embajadas y consulados seleccionados por las autoridades estadounidenses.

El programa comenzará a operar el 1 de julio y, en principio, estará vigente hasta el 31 de diciembre. Durante ese período se evaluará la demanda y los resultados obtenidos para determinar si la iniciativa puede mantenerse o ampliarse en el futuro.

La iniciativa busca reducir las demoras que actualmente enfrentan miles de extranjeros para obtener una entrevista migratoria. (Fuente: Deposit Photo)

Cuánto costará solicitar la visa rápida para viajar a Estados Unidos

Las personas interesadas en acceder al servicio acelerado deberán asumir un costo significativamente superior al de una solicitud tradicional. La tarifa especial será de 750 dólares adicionales al valor habitual que ya pagan quienes tramitan una visa de turismo o negocios.

Esto significa que el costo total del proceso superará ampliamente el valor estándar de la solicitud. Sin embargo, para algunos viajeros la posibilidad de obtener una cita en pocos días podría justificar el gasto adicional, especialmente cuando existen viajes programados o compromisos urgentes.

Cuáles son los requisitos para acceder al trámite exprés de visa

El servicio estará dirigido a extranjeros que soliciten visas de turismo o negocios, conocidas comúnmente como visas B1 y B2. Los solicitantes deberán cumplir con las mismas condiciones migratorias exigidas en el procedimiento regular.

Además de abonar la tarifa correspondiente, los interesados deberán completar correctamente la solicitud y presentarse a la entrevista consular cuando sea programada. Las autoridades enfatizaron que el pago extra únicamente acelera el acceso a la cita, pero no modifica los criterios de evaluación del caso.

Por qué Estados Unidos busca acelerar la entrega de visas

Durante los últimos años, los tiempos de espera para obtener entrevistas consulares se han convertido en una de las principales preocupaciones de quienes desean viajar a Estados Unidos. En algunos países, los retrasos pueden extenderse durante meses debido a la alta demanda y a los controles migratorios reforzados.

La creación de un canal premium aparece como una alternativa para agilizar parte del proceso y reducir la acumulación de solicitudes pendientes. De esta manera, las autoridades buscan ofrecer una opción más rápida para determinados viajeros sin modificar el sistema tradicional.

Qué deben tener en cuenta quienes soliciten la visa exprés

Uno de los aspectos más importantes del programa es que la rapidez en la asignación de la entrevista no garantiza la obtención de la visa. Cada solicitud seguirá siendo analizada de forma individual por los funcionarios consulares.

Asimismo, la disponibilidad del servicio será limitada y dependerá de los cupos habilitados en cada sede participante. Por ello, quienes estén interesados deberán estar atentos a los anuncios oficiales sobre las embajadas y consulados donde estará disponible esta modalidad acelerada.