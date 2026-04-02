Los conductores mayores de 65 años en Colombia deben prepararse con tiempo antes de que caduque su licencia de conducción. La normativa exige acreditar aptitud física, mental y de coordinación motriz mediante un examen realizado en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) habilitado. Si ese certificado no aparece incorporado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), la autoridad no podrá renovar el documento. Así lo indican las guías oficiales de la Alcaldía de Bogotá y la Ventanilla Única de Servicios, que además verifican el requisito de estar a paz y salvo por multas. En paralelo, el Ministerio de Transporte reglamenta desde la Resolución 217 de 2014 cómo deben expedirse esos certificados de aptitud y qué evalúan (visión, audición, coordinación motriz, condiciones físicas y mentales, entre otros). La exigencia aplica para todos los conductores, y se vuelve clave a edades avanzadas por los períodos de vigencia más cortos. Para renovar, la entidad de tránsito verifica en el RUNT que usted tenga un certificado vigente de examen físico, mental y de coordinación motriz emitido por un CRC y reportado a través del sistema SICOV. Si el certificado no está cargado o venció, la solicitud se rechaza. Además, debe estar inscrito en el RUNT, presentar su documento y no tener comparendos pendientes (o contar con acuerdo de pago). Tenga en cuenta un detalle operativo que suele pasar desapercibido: el certificado médico tiene vigencia máxima de 6 meses; si deja pasar ese tiempo sin concluir el trámite, tendrá que repetir los exámenes. La vigencia depende del tipo de servicio y de la edad: No existe una “edad tope” que impida renovar por sí sola; lo determinante es cumplir con la aptitud médica y la periodicidad indicada. El CRC verifica que el conductor mantenga condiciones físicas, mentales, sensoriales y de coordinación compatibles con la conducción segura. La Resolución 217 de 2014 establece el marco técnico para esos exámenes y la emisión del certificado. Si el resultado no es apto, el sistema no permitirá renovar hasta que se cumplan las condiciones que indique el profesional (tratamientos, ayudas ópticas/auditivas u otras medidas).