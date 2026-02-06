Una explosión registrada este jueves 5 de febrero de 2026 en una mina del municipio de Guachetá, en el departamento de Cundinamarca, dejó a seis trabajadores atrapados, según confirmaron autoridades regionales. El incidente ocurrió en la mina Mata Siete, ubicada en la vereda Peñas, en límites con el departamento de Boyacá. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó que la emergencia se habría producido por una alta acumulación de gases al interior de la mina, combinada con una gran cantidad de material que obstruye el ingreso, lo que ha dificultado las tareas de rescate. De acuerdo con el reporte oficial, la detonación se produjo en la mina Mata Siete, una explotación subterránea situada en una zona de fuerte tradición minera. Las autoridades indicaron que, por ahora, no es posible determinar si hay sobrevivientes. “El ingreso está obstaculizado y la acumulación de gases ha complicado las labores de búsqueda. Solo se podrá precisar el estado de los trabajadores cuando se logre contacto visual”, señaló el gobernador Rey a través de la red social X. Las condiciones internas del yacimiento representan un riesgo adicional para los rescatistas, lo que ha obligado a avanzar con extrema precaución mientras se evalúa la estabilidad del terreno y los niveles de gases presentes. En el operativo participan la Agencia Nacional de Minería (ANM), los bomberos voluntarios del municipio de Chocontá, la Policía Nacional, la Alcaldía de Guachetá y personal médico. Los equipos trabajan de forma coordinada para intentar acceder al punto donde se presume que permanecen los seis mineros. Las labores se concentran en despejar el material acumulado y garantizar condiciones mínimas de seguridad antes de avanzar hacia el interior de la mina. Mientras tanto, se mantiene un monitoreo permanente de gases para reducir el riesgo de nuevas explosiones o intoxicaciones. La región donde ocurrió la explosión es una de las zonas con mayor tradición minera de Colombia, especialmente en la extracción de carbón y esmeraldas. Durante décadas, esta actividad ha sido un eje económico fundamental para numerosos municipios del centro del país. Sin embargo, esta vocación productiva también ha estado atravesada por accidentes recurrentes en minas subterráneas. En muchos casos, estos eventos están asociados a acumulación de gases, deficiencias en los sistemas de ventilación y explotación en condiciones de alto riesgo, factores que continúan representando un desafío para la seguridad de los trabajadores.