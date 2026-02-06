En Colombia, el Sisbén es el sistema que usa el Estado para clasificar a los hogares según sus condiciones de vida e ingresos y así dirigir programas sociales a la población que más lo necesita. Para que la base de datos esté actualizada, el modelo contempla encuestas y medidas de verificación realizadas por personal autorizado. Estas visitas forman parte del proceso regular de registro y actualización de información. No son operativos extraordinarios: se usan para comprobar que los datos del hogar coincidan con la realidad de la vivienda y del grupo familiar. La verificación del Sisbén permite al encuestador confirmar o actualizar los datos socioeconómicos del hogar. Con esa información se construye la ficha que ubica a la familia dentro de los grupos A, B o C del Sisbén IV, referencia usada por distintas entidades públicas para focalizar ayudas. Este procedimiento es gratuito y tiene únicamente fines de clasificación social. No implica, por sí solo, la asignación automática de subsidios ni reemplaza trámites ante entidades de salud u otros programas. El personal autorizado debe presentarse con identificación y diligenciar el formulario oficial con los datos suministrados por la familia. Luego, esa información se integra a la base nacional del Sisbén para su validación. El encuestador puede solicitar documentación básica y datos del grupo familiar para completar la encuesta. Por lo general, se revisan: Los hogares que no estén registrados o que necesiten corregir datos pueden solicitar la encuesta del Sisbén en la oficina municipal correspondiente. Allí se agenda la visita y se informa qué documentos presentar. También existen canales digitales de orientación del Estado donde se explica el paso a paso general para pedir la encuesta y preparar la información del hogar antes de la visita.