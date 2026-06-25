Llega el primer buque de guerra del país: promete ser el más poderoso de América latina con tecnología bélica de vanguardia. (Foto: Shutterstock)

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Colombia dio inicio a uno de los proyectos más ambiciosos de su historia naval. En los astilleros de Cotecmar comenzó oficialmente la construcción de la Plataforma Estratégica de Superficie (PES), la primera fragata que será fabricada completamente en territorio nacional y que se convertirá en el mayor buque militar construido por la industria colombiana.

La iniciativa busca fortalecer las capacidades de la Armada Nacional, impulsar la industria naval y posicionar al país entre los pocos de América Latina con capacidad para desarrollar este tipo de embarcaciones de alta complejidad.

La primera fragata construida en Colombia ya está en marcha

El proyecto arrancó oficialmente con el primer corte de acero realizado en la planta de Cotecmar, ubicada en Mamonal.

La Plataforma Estratégica de Superficie será construida mediante un sistema modular compuesto por 52 bloques de acero naval, una técnica utilizada en los principales astilleros del mundo para optimizar tiempos y facilitar el ensamblaje.

Una vez terminada, la embarcación tendrá 107,5 metros de eslora, 14,02 metros de manga y 3,9 metros de calado, dimensiones que la convertirán en el mayor buque militar construido en Colombia.

La entrega oficial a la Armada Nacional está prevista para 2030, por lo que actualmente la embarcación continúa en etapa de construcción.

Así será la nueva fragata colombiana

La PES fue diseñada tomando como base la plataforma Damen SIGMA Clase 10514, utilizada por distintas armadas internacionales.

Su arquitectura modular permitirá incorporar nuevos sistemas de combate, radares, sensores y equipos tecnológicos sin necesidad de modificar toda la estructura del buque, facilitando futuras modernizaciones.

Colombia construye su primera fragata nacional para modernizar la Armada y la industria naval. (Imagen creada con IA) Imagen creada con IA

Además, la fragata estará preparada para operar bajo estándares compatibles con la OTAN, lo que facilitará la participación de Colombia en ejercicios y operaciones internacionales.

Qué funciones tendrá

La nueva plataforma fue concebida como un buque multipropósito capaz de desarrollar operaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico.

Entre las principales misiones previstas se encuentran:

Vigilancia y defensa marítima.

Protección de la soberanía nacional.

Control del tráfico ilegal.

Operaciones de búsqueda y rescate.

Cooperación internacional y ejercicios navales.

Su diseño permitirá responder tanto a amenazas convencionales como a desafíos relacionados con la seguridad marítima.

Un proyecto que también impulsará la industria colombiana

Más allá del componente militar, la construcción de la fragata representa un importante impulso para la industria nacional.

Según Cotecmar, durante el desarrollo del proyecto se crearán aproximadamente 1.500 empleos directos y cerca de 4.000 puestos de trabajo indirectos e inducidos hasta la entrega del buque en 2030.

Con esta iniciativa, Colombia se convertirá en el tercer país de América Latina, después de Brasil y México, con capacidad para construir este tipo de fragatas utilizando ingeniería e infraestructura propias.

El proyecto también permitirá fortalecer el conocimiento técnico del país y desarrollar capacidades para el mantenimiento, modernización y futura construcción de nuevas plataformas navales sin depender completamente de fabricantes extranjeros.