Un esfuerzo en diplomacia que sitúa una vez más a la región en el foco de atención de las principales potencias tecnológicas. (Fuente: TASS Rusia)

La propuesta de cooperación tecnológica presentada por Rusia se encuadra en una estrategia más amplia para establecer y fortalecer relaciones técnicas y comerciales con la región. Este evento tuvo lugar en Brasil, e inscribe su importancia en un contexto internacional repleto de tensiones geopolíticas y cambios en las alianzas.

A través de acercamientos a naciones como Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Brasil, se busca establecer canales de diálogo con gobiernos y empresas del sector. El objetivo de esta iniciativa es avanzar en proyectos a largo plazo relacionados con la producción y el desarrollo de tecnología militar.

Rusia, al reafirmar su posición en el debate regional sobre defensa e industria militar, presenta su propuesta en un entorno de creciente competencia global. Este enfoque busca reforzar las capacidades locales mediante esquemas de colaboración industrial.

Cómo Rusia impulsa la defensa de Latinoamérica con tecnología

La confirmación de la participación de Rusia en la feria LAAD 2025, que se llevará a cabo en Río de Janeiro, fue emitida el 1 de abril de 2025 por Rosoboronexport, la entidad Estatal responsable de las exportaciones de armamento de Rusia, siendo esta una de las exposiciones más relevantes en el ámbito de la defensa y la seguridad en América Latina.

El director general de la entidad, Alexander Mikheev, expresó que la finalidad de la participación de Rusia reside en discutir proyectos de cooperación tecnológica con naciones de América Latina, abordando la posibilidad de establecer alianzas para el desarrollo y la producción conjunta de diversos sistemas militares, lo que incluiría a empresas locales.

Rosoboronexport enfatizó que esta clase de cooperación se deriva del creciente interés de múltiples países por alcanzar una mayor autonomía estratégica, fortaleciendo así sus propias capacidades industriales en el sector de defensa.

Se mencionaron varias áreas de colaboración por parte de la compañía, las cuales comprenden:

Armas pequeñas y armamento ligero .

Vehículos aéreos no tripulados (drones) .

Armas de precisión .

Vehículos blindados .

Equipos y plataformas navales.

Un esfuerzo en diplomacia que sitúa una vez más a la región en el foco de atención de las principales potencias tecnológicas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

LAAD: Brasil impulsa el desarrollo industrial en la región

Durante LAAD 2025, la delegación rusa llevó a cabo encuentros con representantes de ministerios de Defensa y Fuerzas Armadas de Brasil y de otras naciones de América Latina. A pesar de que su estand fue más limitado en comparación con el de otros fabricantes internacionales, la empresa logró maximizar el uso del espacio para llevar a cabo reuniones privadas y presentaciones técnicas.

En la exposición, se exhibieron réplicas de diversos sistemas considerados de interés para la región, tales como los cazas Su-57E y Su-35, el tanque T-90MS y el navío de transporte BK-16E, todos ellos incluidos en el catálogo exportable de la industria militar rusa.