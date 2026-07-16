El truco trae beneficios sorprendentes para la limpieza y el mantenimiento del baño (Fuente: ChatGPT - creada con IA).

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En Colombia, cada vez más hogares descubren que el bicarbonato de sodio no solo sirve en la cocina, sino también en el mantenimiento del baño.

Al verterlo directamente en el inodoro, este compuesto actúa como desinfectante natural, ayuda a neutralizar olores y facilita la eliminación de manchas difíciles. Su acción efervescente es capaz de llegar a zonas donde los productos convencionales no siempre logran actuar.

Además, se trata de un método económico y seguro, lo que lo convierte en una alternativa ideal frente a limpiadores químicos agresivos que pueden dañar el esmalte del sanitario o contaminar el agua.

¿Qué pasa si le echo bicarbonato al inodoro?

Cuando se arroja bicarbonato al inodoro, se produce una reacción que limpia de manera profunda las paredes internas y ayuda a despegar la suciedad incrustada. También reduce la proliferación de bacterias y deja una sensación de frescura.

Si se combina con vinagre blanco, el efecto limpiador se potencia aún más, logrando una desinfección más completa y una eliminación casi inmediata de los malos olores.

Tirar bicarbonato al inodoro una vez por semana: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos. IA

¿Cada cuánto conviene tirar bicarbonato en el inodoro?

Los especialistas en limpieza recomiendan usar bicarbonato en el inodoro al menos una vez por semana. De esta forma, se previene la acumulación de sarro y se mantiene el sanitario libre de malos olores. En baños de uso intensivo, como los de oficinas o viviendas con muchos integrantes, lo ideal es aplicar el método dos veces por semana.

¿Cómo eliminar el sarro del inodoro?

El sarro es uno de los problemas más comunes en los baños colombianos, especialmente en zonas con agua dura.

Para combatirlo, se puede espolvorear una taza de bicarbonato en el inodoro y dejarla actuar durante la noche. Al día siguiente, basta con cepillar las paredes con una escobilla para notar cómo las manchas se aflojan y desaparecen con facilidad. Repetir este proceso de manera constante ayuda a prevenir la acumulación de sarro a largo plazo.

¿Cómo quitar la suciedad incrustada en el fondo del inodoro?

Cuando la suciedad se acumula en el fondo del inodoro, lo recomendable es preparar una mezcla de bicarbonato con agua caliente y aplicarla directamente en la zona afectada. Tras dejarla actuar por al menos 30 minutos, se debe cepillar con energía para despegar los restos más resistentes.

En los casos más complicados, la combinación de bicarbonato con vinagre y un poco de limón resulta altamente efectiva.