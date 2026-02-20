Cada día, decenas de colombianos llegan a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá con la expectativa de obtener la visa americana para turismo, estudio o trabajo. El proceso comienza en línea, continúa con la programación de citas y culmina en la entrevista consular, el momento que más nervios genera entre los solicitantes. En medio de esa expectativa, muchos asistentes optan por llevar carpetas voluminosas, bolsos grandes o incluso maletas. Esa decisión, lejos de ayudar, puede retrasar el ingreso y aumentar los tiempos de espera debido a los estrictos controles de seguridad. Lo que pocos saben es que existe una alternativa para agilizar la entrada: una línea especial que permite avanzar con mayor rapidez si el solicitante cumple ciertas condiciones básicas. Esta opción puede ahorrar minutos valiosos antes de enfrentar la entrevista. La sede diplomática habilitó una modalidad conocida como “Fila Express”, destinada a quienes asisten únicamente con lo indispensable. Según explicó el Gobierno de Estados Unidos, “cada solicitante es sometido a un riguroso control de seguridad antes de ingresar a la embajada”, un procedimiento comparable al de los aeropuertos. Las autoridades también advierten que mientras más objetos porte el visitante, más exhaustiva será la revisión y mayor el tiempo necesario para superar el filtro. Por eso, quienes acuden solo con su pasaporte y los documentos de respaldo pueden acceder a esta fila rápida sin costo adicional ni inscripción previa. La línea ágil está pensada para solicitantes que no porten artículos que requieran inspecciones adicionales o generen demoras en el control. Estos objetos pueden ser: Además, las autoridades recomiendan apagar el celular antes de ingresar y encenderlo únicamente al salir. Cumplir estas pautas no garantiza la aprobación de la visa estadounidense, pero sí facilita el ingreso y reduce contratiempos en una jornada que suele concentrar a numerosos solicitantes en el mismo horario.