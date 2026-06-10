Algunos contribuyentes podrían recibir un valor adicional además de su devolución si la DIAN incumple los tiempos establecidos por ley.

Miles de contribuyentes en Colombia realizan cada año solicitudes de devolución de impuestos ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Estos trámites suelen estar relacionados con saldos a favor, pagos en exceso o valores que fueron cancelados sin obligación tributaria.

En algunos casos, además del dinero inicialmente solicitado, la normativa contempla la posibilidad de que los ciudadanos reciban un valor adicional si la administración tributaria supera los tiempos legales establecidos para resolver la devolución.

Este mecanismo no funciona como un beneficio automático, sino como una compensación prevista en la legislación para proteger a los contribuyentes frente a demoras en los procesos administrativos.

Qué contribuyentes pueden recibir intereses adicionales en devoluciones de la DIAN

El posible reconocimiento de intereses por parte de la DIAN aplica exclusivamente a contribuyentes que hayan iniciado procesos formales de devolución de impuestos. Entre ellos se encuentran quienes cuentan con saldos a favor en sus declaraciones tributarias o realizaron pagos en exceso.

También puede aplicar en casos donde se hayan efectuado pagos indebidos o situaciones similares contempladas por la normativa tributaria colombiana. Sin embargo, no todos los solicitantes califican automáticamente para este reconocimiento.

La normativa tributaria en Colombia contempla el pago de intereses cuando las devoluciones de impuestos presentan demoras injustificadas. (Fuente: Canva y DIAN)

Por qué la DIAN puede pagar más dinero en una devolución de impuestos

La legislación establece plazos específicos para que la DIAN revise, apruebe y desembolse las devoluciones solicitadas por los contribuyentes. Cuando esos tiempos no se cumplen dentro de lo permitido, pueden generarse intereses sobre el monto adeudado.

Este interés funciona como una compensación por la demora en la entrega de recursos que pertenecen al contribuyente. Su objetivo es equilibrar el impacto financiero que puede generar la espera prolongada del trámite.

Cuánto tiempo tiene la DIAN para aprobar una devolución de impuestos

Los plazos para realizar devoluciones pueden variar según el tipo de solicitud y la complejidad del caso presentado. Algunas devoluciones pueden resolverse en tiempos más cortos cuando cumplen condiciones específicas establecidas por la normativa.

Sin embargo, otros procesos requieren revisiones adicionales que pueden extender el análisis por parte de la entidad. Por esta razón, es clave que los contribuyentes realicen seguimiento constante al estado de su trámite para verificar el cumplimiento de los tiempos legales.

Cómo saber si un contribuyente tiene derecho a intereses por devolución

Para determinar si existe derecho al reconocimiento de intereses, el contribuyente debe revisar el estado de su solicitud y verificar si la DIAN excedió los plazos establecidos para resolver el caso. Este análisis es fundamental para identificar si aplica el pago adicional.

También se recomienda conservar toda la documentación del trámite, incluyendo radicados, respuestas oficiales y fechas de gestión. En caso de dudas, los especialistas sugieren consultar con un contador o asesor tributario que pueda evaluar la situación particular del contribuyente.

La DIAN no paga intereses en todos los casos de devolución

El reconocimiento de intereses no es automático ni universal para todos los procesos de devolución. Cada caso debe evaluarse individualmente según el tipo de solicitud, los requisitos cumplidos y los tiempos de respuesta de la entidad.

Por esta razón, no todos los contribuyentes que reciben una devolución tienen derecho a un pago adicional. La aplicación de este beneficio depende estrictamente de las condiciones establecidas en la normativa tributaria vigente.