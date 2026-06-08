El país más potente y temido de América latina: cuenta con un ejército que reta a las potencias mundiales y actúa con tecnología militar de última generación.

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En el contexto geopolítico de América Latina, Brasil se establece como la principal potencia militar y, además, el país más influyente de la región.

Su ejército no solo es el más numeroso en efectivos, sino que también se encuentra entre los mejor financiados, superando en presupuesto al de sus países vecinos. Asimismo, ha conseguido progresos en tecnología de defensa que lo posicionan en el radar de las potencias globales.

Cuál es el país con el ejército más grande y más inversión en América Latina

Según los informes internacionales, como el The World Factbook de la CIA, Brasil posee más de 376.000 efectivos militares activos y una reserva que supera el millón, consolidándose así como la fuerza militar más considerable de la región.

Este contexto resalta la relevancia de Brasil en términos de capacidad militar y su influencia en la dinámica geopolítica del área.

Brasil, la principal potencia militar de América Latina, avanza en tecnología de defensa.

US$22.900 millones en 2023: su gasto en defensa, según SIPRI, lo ubica muy por encima de sus pares latinoamericanos y lo coloca entre los mayores presupuestos militares de la región.

Este nivel de inversión asegura la continuidad operativa de una fuerza terrestre contemporánea que cuenta con más de 2.200 vehículos blindados, una marina en crecimiento y una fuerza aérea que actualmente emplea aeronaves de última generación.

Asimismo, Brasil mantiene presencia militar en la Amazonía, en fronteras críticas y en zonas marítimas estratégicas, estableciendo un control territorial que es difícil de igualar en América Latina.

Brasil se consolida como la principal potencia militar en América Latina.

Así avanza la tecnología militar de punta y fabricación nacional

Brasil destina cerca del 7,4% de su presupuesto de defensa a investigación y desarrollo, lo cual potencia la autonomía tecnológica y disminuye la dependencia de importaciones. Esta estrategia hacia la autosuficiencia consolida su estatus como potencia militar emergente.

Uno de los pilares de su poder militar es la capacidad de desarrollar tecnología propia. Empresas como Embraer, Avibras y Ares producen aviones de combate, drones, misiles y vehículos blindados que cumplen con estándares internacionales. El país ya opera con cazas Gripen E/F, helicópteros tácticos KC-390 y avanza en las pruebas del submarino nuclear Álvaro Alberto, el primero de su tipo en América latina.

Brasil avanza entre las potencias militares mundiales

Brasil ha participado activamente en misiones de paz de la ONU y mantiene influencia en organismos regionales como la Conferencia de Ejércitos Americanos y UNASUR Defensa, lo que refuerza su doble rol: potencia militar y actor clave en la diplomacia de defensa.

El ranking de Global Firepower 2024 ubica a Brasil en el puesto 12 a nivel global, por encima de países como Irán, Israel o Ucrania. Este logro no responde únicamente al tamaño de su ejército, sino también a su capacidad logística, su presencia territorial y la experiencia acumulada en operaciones internacionales.

Con estas credenciales, Brasil no solo se mantiene como la potencia militar indiscutida de América Latina, sino que también se convierte en un actor que desafía a las grandes potencias mundiales en el terreno de la defensa y la seguridad.

El país combina tres factores que lo distinguen en América Latina: tamaño de su ejército, inversión sostenida y desarrollo tecnológico propio. Esta tríada le permite proyectar poder más allá de sus fronteras y consolidar una estrategia de defensa basada en la autosuficiencia y la innovación.