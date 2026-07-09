Ni ácido ni lavanda: la mejor forma de sacar las cucarachas plaga de la cocina y el baño (Fuente: Vecteezy)

Ni detergente ni jabón: el sencillo truco para sacar los rayones de los lentes en segundos

En los hogares colombianos, las cucarachas se consideran una de las plagas más complicadas de erradicar . Los remedios caseros, que incluyen lavanda, así como las soluciones a base de ácido, no logran su eliminación completa. Sin embargo, existe un método más eficiente y sostenible para suprimirlas en la cocina y el baño.

Es fundamental considerar que esta problemática persiste en la mayoría de las residencias, lo cual exige la aplicación de estrategias más robustas que los métodos convencionales. La persistencia de estas plagas puede ocasionar diversos inconvenientes, tanto sanitarios como de higiene, que afectan la calidad de vida en el hogar.

Elimina para siempre las cucarachas de tu cocina: guía clave

La cocina es reconocida como el espacio más atractivo para las cucarachas , dado que hallan alimento, humedad y refugios. Para erradicarlas de forma efectiva, los profesionales en control de plagas sugieren la utilización de geles insecticidas profesionales, los cuales están diseñados para afectar el sistema digestivo de dichos insectos.

Este tipo de producto se aplica en pequeñas dosis cerca de grietas, zócalos, por debajo del lavaplatos y en lugares oscuros donde suelen moverse. A diferencia de los aerosol o líquidos convencionales, el gel presenta un efecto duradero, ya que las cucarachas que lo consumen pueden transmitir el veneno a otras, acelerando la eliminación de la colonia.

Adicionalmente, se recomienda complementar el tratamiento con un riguroso hábito de limpieza: asegurar que la cocina esté libre de residuos alimenticios, cerrar adecuadamente los envases y evitar dejar platos sucios durante la noche.

La lavanda y el uso de ácidos no hacen más que desplazar a las cucarachas en lugar de eliminarlas. (Fuente: Shutterstock ) Shutterstock

7 trucos para eliminar las cucarachas del baño

En baños con niveles de humedad excesiva, se sugiere la utilización de un deshumidificador casero, como la disposición de recipientes que contengan sal gruesa o carbón activado, con el objetivo de generar un entorno menos propicio para estos insectos.

Colocar trampas adhesivas y cebos en gel cerca del inodoro, detrás del lavamanos o en esquinas húmedas permite identificar su presencia y disminuir la población de manera rápida y eficiente. Para consolidar el control, es esencial sellar grietas, revisar sifones y aplicar silicona en las uniones de baldosas, lo cual evitará los puntos de ingreso.

El baño representa uno de los principales focos de estas plagas debido a su humedad constante y la existencia de tuberías que permiten su ingreso. En este contexto, el uso de trampas adhesivas y cebos en gel se manifiesta como una estrategia altamente eficaz.

¿Por qué salen cucarachas en el baño?

Otro factor clave es la acumulación de cabellos, residuos de jabón o restos de humedad en los desagües, que sirven como alimento. Por lo tanto, la prevención juega un papel fundamental: limpiar periódicamente los sifones, mantener ventilado el baño y aplicar rejillas metálicas en las salidas de agua.

Las cucarachas en el baño no solo llegan por la humedad: suelen ingresar desde las tuberías de desagüe, a través de grietas en las paredes o incluso desde el sistema de alcantarillado. Estos insectos buscan agua y refugio en lugares oscuros, lo que hace que el baño sea un entorno propicio para su proliferación.

Con estas medidas, es posible reducir y eliminar la plaga sin recurrir a métodos caseros poco efectivos como la lavanda o el uso de ácidos, que solo logran desplazarlas en vez de erradicarlas.