Poner una cuchara en la ventana: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

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La humedad es uno de los inconvenientes más frecuentes en muchos hogares, sobre todo durante los meses más fríos o en viviendas con escasa ventilación. Cuando el vapor de agua se acumula en el ambiente, suele condensarse sobre los vidrios de las ventanas, favoreciendo la aparición de moho, malos olores y manchas en paredes y marcos.

Para minimizar este problema, existen diversos trucos caseros que pueden complementar la ventilación del hogar. Uno de los más comentados consiste en colocar una cuchara de metal sobre el marco de la ventana, una técnica simple que busca disminuir la cantidad de agua que se forma sobre el cristal.

¿Cómo hacer el truco de la cuchara para reducir la humedad?

Este método no requiere materiales especiales y puede ponerse en práctica en pocos segundos.

Solo hace falta:

Una cuchara metálica, preferentemente de acero inoxidable.

Apoyarla sobre el marco de la ventana.

Colocar el mango hacia el interior de la vivienda y la parte cóncava orientada hacia el exterior.

Quienes recomiendan este truco aseguran que el metal ayuda a captar parte de la humedad antes de que esta termine acumulándose sobre el vidrio.

¿Por qué una cuchara puede ayudar a disminuir la condensación?

La explicación está relacionada con un fenómeno físico.

Cuando el aire cálido y húmedo del interior de la vivienda entra en contacto con una superficie fría, como el cristal de una ventana, el vapor de agua se transforma en pequeñas gotas.

Al ser un excelente conductor del calor, el metal se enfría con rapidez y puede convertirse en un punto donde parte de ese vapor se condense antes que sobre el vidrio. Como resultado, disminuye la cantidad de agua que queda adherida a la ventana y también el escurrimiento hacia el marco.

Poner una cuchara en la ventana: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Archivo El Cronista

¿Qué problemas puede causar el exceso de humedad en una vivienda?

Reducir la condensación puede ayudar a prevenir distintas consecuencias derivadas de la humedad, entre ellas:

La aparición de moho y hongos.

Manchas oscuras en paredes, techos y marcos.

Deterioro de la pintura y de superficies de madera.

Malos olores generados por la humedad acumulada.

Si bien este truco puede ser útil para disminuir la condensación en determinadas situaciones, no reemplaza soluciones como mejorar la ventilación, utilizar un deshumidificador o reparar filtraciones y problemas estructurales cuando la humedad tiene un origen más profundo.