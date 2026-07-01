Se despide la pensión de sobrevivientes: los hijos entre 18 y 25 años podrían perder el beneficio si no cumplen estos requisitos

Oficial | Las autoridades visitaran casa por casa con abogados y oficiales para verificar la existencia de los titulares de pensiones y subsidios en Colombia

La pensión de sobrevivientes es una de las prestaciones económicas que busca proteger a las familias cuando fallece un afiliado o pensionado. Sin embargo, el acceso y la permanencia en este beneficio no son automáticos, ya que la ley fija una serie de requisitos que deben cumplirse para conservar el derecho.

Uno de los casos que genera más consultas es el de los hijos entre los 18 y los 25 años. Aunque pueden seguir recibiendo la pensión después de alcanzar la mayoría de edad, la normativa establece condiciones que deben acreditar de forma permanente para evitar la pérdida del beneficio.

¿Cuándo pueden perder la pensión de sobrevivientes los hijos entre 18 y 25 años?

De acuerdo con el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, los hijos mayores de 18 años conservan la pensión de sobrevivientes únicamente si cumplen determinados requisitos.

Para mantener el beneficio deben:

Tener entre 18 y 25 años.

Demostrar que se encuentran estudiando.

Acreditar que dependían económicamente del afiliado o pensionado fallecido.

Si el beneficiario deja de estudiar o cumple los 25 años , el derecho a recibir la pensión cesa conforme a lo previsto por la ley.

En el caso de los hijos con discapacidad, la prestación puede mantenerse mientras permanezcan las condiciones de invalidez y se cumplan los requisitos establecidos por la normativa.

¿Qué ocurre si nunca se cumplieron los requisitos?

La legislación también contempla situaciones en las que una persona obtuvo la pensión sin reunir las condiciones legales.

La pensión de sobrevivientes es una de las prestaciones económicas que busca proteger a las familias cuando fallece un afiliado o pensionado. (Fuente: ChatGPT) ChatGPT

Si durante una revisión se comprueba, por ejemplo, que la dependencia económica no existía o que la condición de estudiante fue acreditada con información incorrecta, la entidad competente puede iniciar el procedimiento para revocar el reconocimiento del beneficio.

Esto aplica igualmente para otros beneficiarios, como el cónyuge o compañero permanente, quienes deben demostrar las condiciones de convivencia previstas en la ley para acceder a la pensión de sobrevivientes.

¿Se puede perder la pensión por presentar información falsa?

Aunque la ley no establece expresamente que una persona “pierda la pensión por fraude”, sí permite que la administración deje sin efecto un reconocimiento cuando se demuestra que fue obtenido mediante documentos falsos o información fraudulenta.

En estos casos, además de la revocatoria del acto administrativo, quienes hayan aportado información falsa pueden enfrentar las responsabilidades administrativas o penales que correspondan.

Este criterio ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que han señalado que la protección del derecho pensional no ampara reconocimientos obtenidos contrariando la ley.

¿Quiénes pueden acceder a la pensión de sobrevivientes?

La legislación establece diferentes beneficiarios, dependiendo de cada caso. Entre ellos se encuentran: