De La Espriella confirmó casi 15.000 capturas y 49 toneladas de droga incautadas en menos de un mes: el fuerte balance de seguridad

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El Gobierno presentó los resultados de las operaciones desplegadas por la Fuerza Pública desde el 7 de agosto, que también incluyen incautaciones de armas, erradicación de cultivos ilícitos y acciones contra estructuras criminales.

El presidente Abelardo De La Espriella dio a conocer un nuevo balance de seguridad con los resultados obtenidos por la Fuerza Pública desde el pasado 7 de agosto. Durante este período, las autoridades concretaron 14.914 capturas en diferentes operativos realizados en el país.

Las cifras oficiales también muestran un fuerte despliegue contra el narcotráfico: en menos de un mes fueron decomisados 49.379 kilogramos de estupefacientes, además de avanzar con intervenciones contra cultivos ilícitos, laboratorios y organizaciones armadas.

Casi 15.000 capturas y 49 toneladas de droga: las cifras que dejó el balance

Además de las detenciones informadas por el mandatario, las operaciones permitieron retirar de circulación 1.485 armas de fuego y avanzar con la erradicación de 1.320,9 hectáreas de cultivos de coca.

Las autoridades también localizaron cinco laboratorios destinados al procesamiento de pasta base de coca. En estos lugares fueron encontrados 1.007 galones de insumos líquidos y otros 175 kilogramos de sustancias sólidas utilizadas en esta actividad.

El balance incluyó además procedimientos desarrollados en Barrancabermeja, donde las autoridades decomisaron 6.000 mililitros de ketamina y 600 mililitros de fentanilo.

En materia de minería ilegal, las acciones de la Fuerza Pública permitieron intervenir siete unidades de producción minera y siete dragas, según los datos presentados por el Gobierno.

Operativo en Nariño: siete muertos y cinco capturados

De La Espriella también se refirió a las o peraciones realizadas durante las últimas 24 horas en El Peñol, Nariño, contra integrantes del frente ‘Franco Benavides’ del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC.

De acuerdo con el reporte presentado por el presidente, siete integrantes de esa estructura murieron y otras cinco personas fueron capturadas como resultado de las acciones militares.

Tras presentar las cifras, el mandatario aseguró que las operaciones contra las organizaciones criminales continuarán y sostuvo que el Estado mantendrá el despliegue de las Fuerzas Militares y la Policía.

“ Por cada soldado o policía que asesinen, haré caer sobre los criminales todo el peso y toda la fuerza legítima del Estado ”.

Además, De La Espriella afirmó que su administración continuará las acciones contra las estructuras relacionadas con el narcotráfico: “ No nos van a doblegar. Vamos a perseguir y combatir a los narcoterroristas hasta acabar con ese cáncer que durante décadas ha desangrado a Colombia ”.

Los principales resultados de las operaciones desde el 7 de agosto

De acuerdo con el balance presentado por el Gobierno, desde el comienzo del período analizado se registraron:

14.914 capturas.

49.379 kilogramos de estupefacientes incautados.

1.485 armas de fuego retiradas de circulación.

1.320,9 hectáreas de cultivos de coca erradicadas.

Cinco laboratorios utilizados para procesar pasta base de coca ubicados.

Siete unidades de producción minera y siete dragas intervenidas.

Las cifras reúnen los resultados acumulados desde el 7 de agosto, junto con los operativos más recientes desarrollados contra estructuras armadas, el narcotráfico y la minería ilegal.