El avance del proyecto vial en el Cauca se posiciona como una de las obras más estratégicas del país. La nueva calzada doble tiene el potencial de transformar la movilidad y potenciar la competitividad en el suroccidente colombiano.

El Gobierno Nacional continúa con una de las obras más anticipadas en el suroccidente del país: la doble calzada entre Popayán y Santander de Quilichao. Este representa un corredor de 77 kilómetros que no solo incrementará la capacidad de la vía actual, sino que también consolidará la conexión con el puerto de Buenaventura, fundamental para el comercio exterior de Colombia.

La iniciativa, enmarcada dentro del marco de las concesiones de Cuarta Generación (4G), prevé la construcción de una segunda calzada completamente nueva, así como la rehabilitación y mejora de la vía existente. El propósito es evidente: disminuir los tiempos de viaje, aumentar la seguridad vial y estimular la economía regional.

Esto incluye la doble calzada Popayán–Santander de Quilichao

El proyecto contempla la edificación de 64 kilómetros de segunda calzada y aproximadamente 13 kilómetros en variantes, así como 32 puentes vehiculares que optimizarán el flujo de tránsito en puntos críticos del corredor.

Esta vía sigue el trazado de la actual carretera nacional 2504 y se convierte en un eje estratégico para interconectar el sur del país con el centro y con los puertos del Pacífico. La obra impactará de manera directa la movilidad del transporte de carga que parte desde Buenaventura hacia el interior.

Adicionalmente, se logrará reducir los tiempos de desplazamiento hasta en una hora, lo que se traduce en menores costos logísticos y mayor competitividad para los sectores productivos.

Pese al atentado contra el peaje de Mondomo, las obras de la doble calzada continúan. La concesionaria Nuevo Cauca reportó a finales de agosto actividades de construcción y pasos controlados en distintos puntos de las cuatro unidades funcionales del proyecto. (Fuente: IA) ChatGPT - creada con IA

¿Cómo se llevará a cabo la intervención en la vía entre Popayán y Santander de Quilichao?

El proyecto no solo establece la construcción de una nueva calzada, sino que, además, efectúa una modernización de la calzada existente. Esta calzada actual será rehabilitada para operar a velocidades comprendidas entre 60 km/h y 80 km/h, mientras que la nueva vía se diseñará para alcanzar una velocidad de 80 km/h.

Las obras comprenden:

Mantenimiento preventivo y correctivo del asfalto

Ajustes en curvas para mayor seguridad

Ampliación de radios de curvatura

Implementación de estándares técnicos modernos

Esta serie de intervenciones permitirá mejorar de manera significativa la experiencia de los usuarios y disminuir los riesgos asociados a la accidentalidad.

Doble calzada en el Cauca: estos municipios se benefician

El corredor afectará de manera significativa a diversas poblaciones del departamento del Cauca, incluyendo:

Popayán

Totoró

Cajibío

Piendamó

Silvia

Caldono

Morales

Santander de Quilichao

Dichas comunidades experimentarán avances en conectividad, acceso a servicios y oportunidades económicas, particularmente en áreas como el turismo, el comercio y la agroindustria.

Proyecto vial: estas son las obras adicionales confirmadas

La doble calzada también incluye infraestructura complementaria esencial para optimizar la operación del corredor:

Construcción de variantes en los sectores de Piendamó, Pescador y Mondomo

Desarrollo de pares viales en áreas como Tunía y Quinamayó

Intersecciones y glorietas para mejorar el flujo vehicular

Puentes peatonales en ubicaciones estratégicas rurales

Nuevas estaciones de peaje en Piendamó y Mondomo

Adicionalmente, se asegurarán servicios al usuario tales como grúas, ambulancias, carro taller y atención continua en carretera.

El emprendimiento fomentará aproximadamente 6.000 puestos de trabajo durante su etapa de construcción, lo que representa un estímulo significativo para la economía tanto local como regional. Adicionalmente, se prevé una inversión mayor a los $2,1 billones, posicionándolo como uno de los proyectos más audaces en el ámbito de la infraestructura vial en el país.

Asimismo, la obra producirá un incremento en la demanda de bienes y servicios, lo que resultará en beneficios para los proveedores locales, así como un fortalecimiento de las cadenas productivas.

A finales de abril de 2026, un suceso alarmante impactó el desarrollo del proyecto. La Concesión Nuevo Cauca anunció la suspensión de actividades en un tramo de la Unidad Funcional 1, desde el kilómetro 0 hasta Piendamó, como respuesta a amenazas de grupos armados.

De acuerdo con informes oficiales, hombres armados habrían intimidado al personal, lo que llevó a la retirada de maquinaria debido al riesgo de confrontaciones. Este incidente se añade a otros eventos registrados desde el inicio del proyecto, entre ellos:

Hurto de vehículos

Incineración de maquinaria

Extorsiones

El proyecto se desarrolla en cuatro unidades funcionales y se encuentra en fase activa de construcción, aunque enfrenta retos significativos en el ámbito de la seguridad.

La obra cuenta con cierre financiero respaldado por entidades como Bancolombia, Ashmore, CAF-AM y SMBC-LarrainVial.