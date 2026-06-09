Colombia comenzará su participación en el Mundial 2026 enfrentando a Uzbekistán en Ciudad de México.

La cuenta regresiva para el debut de Colombia en el Mundial 2026 ya comenzó. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo afrontará su primer compromiso en la cita orbital con la ilusión de repetir actuaciones destacadas como la lograda en Brasil 2014, cuando alcanzó los cuartos de final.

Según información publicada por El Tiempo, la Tricolor abrirá su participación en el Grupo K frente a Uzbekistán, una selección que disputará por primera vez una Copa del Mundo tras conseguir una histórica clasificación a través de las eliminatorias asiáticas.

Fecha, hora y sede del debut de Colombia

El estreno colombiano está programado para el 17 de junio de 2026, a las 9:00 p. m. (hora de Colombia), en el histórico Estadio Azteca de Ciudad de México, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial.

El encuentro será determinante para ambos equipos, ya que una victoria en la primera jornada podría marcar diferencias importantes en la lucha por avanzar a los octavos de final. Además de Colombia y Uzbekistán, el Grupo K está integrado por Portugal y República Democrática del Congo.

Colombia comenzará su participación en el Mundial 2026 enfrentando a Uzbekistán en Ciudad de México. EFE/ Ronald Peña R

La selección nacional llega al compromiso impulsada por una generación encabezada por figuras como Luis Díaz y tras una preparación que incluyó amistosos internacionales antes del inicio del torneo.

Así será el camino de la Tricolor en la fase de grupos

Después del debut en México, Colombia continuará su participación frente a República Democrática del Congo el 23 de junio. Posteriormente cerrará la fase de grupos ante Portugal el 27 de junio, en un partido que podría definir las posiciones finales de la zona.

Durante los dos primeros encuentros, la delegación colombiana tendrá como base de concentración la ciudad de Guadalajara, desde donde preparará sus compromisos mundialistas.

La Selección disputará en 2026 su séptima participación en una Copa Mundial de la FIFA, luego de haber estado ausente en la edición de Catar 2022.

Cómo ver en vivo el partido entre Colombia y Uzbekistán

El encuentro podrá seguirse a través de las transmisiones oficiales que cuenten con los derechos televisivos del Mundial 2026 en Colombia, además de las plataformas digitales autorizadas para emitir los partidos del torneo.

Una de ellas es DAZN, una plataforma de transmisión de deportes que opera a nivel global. Es accesible en dispositivos móviles, incluyendo Android, iOSy Amazon Fire, así como en ordenadores. También se puede instalar en consolas de videojuegos como Sony PlayStation y Microsoft Xbox.

La expectativa es alta entre los aficionados colombianos, que esperan un inicio positivo ante una selección que buscará sorprender en su estreno absoluto en la máxima competición del fútbol internacional.