Uno de los errores más comunes es confundir la fecha de vencimiento de la visa con el tiempo permitido de estadía. La distinción entre estos dos conceptos es fundamental, ya que su falta de respeto puede conducir a la cancelación automática de la visa y a la posible negativa de entrada o de expedición de nuevas visas en el futuro.

Estados Unidos hace un llamado a todos los viajeros internacionales a tener presente una norma fundamental que puede influir en su ingreso al territorio: la comisión de ciertos errores migratorios podría llevar a que se niegue la entrada o se pierda el derecho a utilizar una visa, aunque esta se encuentre vigente. Las autoridades subrayan que, a pesar de que la visa permite solicitar el ingreso, es el oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) quien determina en el puerto de entrada si se autoriza o no la admisión.

Adiós a extranjeros: razones de la prohibición de entrada a EE.UU.

La fecha de vencimiento representa el lapso durante el cual la visa se puede utilizar para viajar a un puerto de entrada en Estados Unidos. Este parámetro no define la duración de la estancia permitida de una persona dentro del país. Existen visas que permiten una única entrada o múltiples, dependiendo de la nacionalidad y del tipo de visa concedida.

Contar con una visa vigente permite llevar a cabo el proceso de solicitar ingreso, sin embargo, no asegura el acceso. La determinación final siempre recae en el oficial del CBP.

Estados Unidos advierte sobre errores migratorios que pueden negar la entrada al país.

¿Cuánto tiempo puede quedarse un extranjero en Estados Unidos en 2026?

Al llegar al puerto de entrada, el oficial del CBP registra la duración autorizada de la estadía en el sello de admisión o en el Formulario I-94. Dicha fecha es el único indicador válido del tiempo permitido para residir en el país.

La fecha de vencimiento de la visa no determina el tiempo que un visitante puede permanecer. Quedarse más allá del periodo aprobado constituye una infracción a las normativas migratorias.

Evita el error que te impedirá entrar al país

Una de las razones más comunes por las cuales un extranjero puede ser rechazado en el puerto de entrada es presentar una visa válida, pero haber incurrido previamente en una estadía prolongada o fuera de estatus. En tales situaciones, el oficial del CBP tiene la autoridad para negar la admisión y, adicionalmente, la visa se considera invalidada conforme a la normativa vigente.

Las autoridades sugieren la revisión minuciosa del I-94 en cada ingreso y subrayan la importancia de cumplir rigurosamente con los tiempos autorizados, dado que este es un requisito esencial para preservar la validez de la visa y el derecho a reingresar al país.

Estados Unidos considera el exceso de permanencia como una de las faltas migratorias más serias, por lo que cometer dicho error podría obstaculizar futuras entradas durante un periodo determinado y complicar la obtención de nuevas visas.